Pølsespisende legende kastet ut av VM

– Jeg er knust over at jeg blir kastet ut etter 19 år.

Slik forteller amerikaneren sine drøye 180.000 følgere i sosiale medier at det ikke blir noe VM i år.

Amerikaneren er verdens beste konkurransespiser og har en rekke verdensrekorder.

Under VM i 2021 slukte han 76 pølser (med brød!) på ti minutter. I fjor ble det «bare» 62 pølser i brød, men det holdt til VM-tittel nummer 16.

MYE PØLSE: Miki Sudo (til venstre) og Joey Chestnut (begge fra USA), poserer med matinntaket etter fjorårets verdensmesterskap. Foto: John Minchillo / AP

Av andre verdensrekorder er denne rimelig imponerende: Chestnut har kastet i seg 141 hardkokte egg på åtte minutter.

Samarbeider med vegetar-pølser

Det var New York Times som avslørte at Chestnut nå er uønsket på startlisten. De skriver at årsaken er at Chestnut har et samarbeid med et konkurrerende merke som selger plantebaserte pølser.

Det er pølseprodusenten «Nathan's» som arrangerer VM i samarbeid med Major League Eating (MLE).

Dette er VM i pølsespising Ekspander/minimer faktaboks Arrangeres 4. juli hvert år

Finner sted på Coney Island i Brooklyn, New York

Har rundt 20 deltakere

Ble arrangert første gang i 1980 som et TV-konsept på ESPN ifølge Reuters.

Rekord: Joey Chestnut med 76 pølser i 2021

Regjerende mestere: Joey Chestnut (USA) for menn og Miki Sudo (USA) for kvinner

– Det virker som at Joey og hans managere har prioritert et nytt samarbeid med et annet merke heller enn vårt langvarige samarbeid, skriver MLE i en uttalelse.

Chestnut skriver i sosiale medier at det er arrangøren som har endret reglene for å skaffe seg nye samarbeidpartnere, og at han derfor stenges ute fra konkurransen.

STAPPMETT: Se Chestnut sluke i seg de siste VM-pølsene her. Du trenger javascript for å se video. STAPPMETT: Se Chestnut sluke i seg de siste VM-pølsene her.

Har forberedt seg i et halvt år

Når pølsespisekongen Joey Chestnut forbereder seg til VM gjør han det som en real toppidrettsutøver.

I en artikkel i Business Insider forteller han om seks måneder med forberedelser til årets store høydepunkt. Det innebærer:

en test-konkurranse hver uke

nakke-, munn- og kjeveøvelser

styrting av enorme mengder vann

Til magasinet GQ har han uttalt at han drakk en gallon (3,79 liter) vann på styrten for å strekke magesekken.

Selv om forberedelsene er upåklagelige blir det hverken VM-deltakelse eller VM-gull i år.

– Til alle mine tilhengere: Jeg setter stor pris på dere. Vær trygge på at dere kommer til å se meg spise igjen, skriver Joey Chestnut på Instagram.