Politiets spesialavdeling er i Seine-Saint-Denis, et område med stor arbeidsledighet og mange fattige.

Det siste året er flere av de ansatte blitt etterforsket av politiets eget kontrollorgan.

Seks politifolk i varetekt

Seks offiserer i politiavdelingen ble satt i varetekt hos den interne kontrollavdelingen den 29. juni. De er mistenkt for tyveri, pengeutpressing, falske forklaringer og flere andre lovbrudd.

I tillegg blir 15 andre politifolk etterforsket.

– Det vi snakker om her er organisert kriminalitet, sier en høytstående kilde i det franske politiet til Le Figaro.

Nyheten har gitt nytt liv til protestene mot politivold i Frankrike. Landet har opplevd en rekke demonstrasjoner mot politivold og rasisme de siste ukene, i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens protester i USA. Politiet har også blitt gransket etter at en 42-åring døde kort tid etter at han ble pågrepet i januar.

I juni var det flere demonstrasjoner mot politivold i Paris. Her minnes George Floyd og franske Adama Traoré som døde i politiets varetekt i 2016. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Plantet cannabis

De mange anklagene mot politiet i Seine-Saint-Denis er muligens bare toppen av isfjellet, skriver Le Monde. Opprullingen startet da to menn anklaget politiet for en ulovlig arrestasjon. De ene forklarte at en politimann skal ha forsøkt å plante stoff under arrestasjonen, som skjedde i en butikk.

– Det var en politimann som veldig diskret tok fram en pose med cannabis og kastet den bak meg. Heldigvis ble det fanget på kamera, forteller den ene til France Inter.

Han sier til radiokanalen at politimennene ikke var klare over at butikkeieren hadde installert to overvåkingskameraer i lokalet. France Inter skriver at andre kilder har bekreftet disse opplysningene.

Ble overvåket på jobb

Det skal ha vært mistanker internt som gjorde at politiet selv begynte å undersøke saken.

De siktede politimennene ble overvåket i flere måneder, både på jobb, i politibilene og i garderoben. Det ble oppdaget mistenkelige innskudd på bankkontoene deres.

En mann i 20-årene forteller at han ble sparket og slått av flere politimenn. 20-åringen sier han fikk spark mot hodet og at politiet tok kvelertak på ham. Han hevder også at brukte en elektrisk pistol mot genitaliene hans, melder fransk TV.

Politifolkene jobbet i en enhet som ble opprettet under president Nicholas Sarkozy i 2003. Les Compagnies de sécurisation et d’intervention (CSI) ble etablert for å styrke politiet ved uro i belastede bydeler. Det finnes flere slike avdelinger i Paris og i andre franske storbyer.

Politisjefen i Paris, Didier Lallement, sier avdelingen i Seine-Saint-Denis nå kommer til å bli delvis oppløst.

Vil ha etisk reform

President Emmanuel Macron har tatt til orde for en etisk reform av det franske politiet. Politiet har også blitt kritisert for bruk av gummikuler, vannkanoner og tåregass. I begynnelsen av juni ble det forbudt med bruk av kvelertak.

– Rasisme har ingen plass i vårt samfunn, og enda mindre hos politiet, sa innenriksminister Christophe Castaner, da han presenterte det nye vedtaket.

Det ført igjen til motdemonstrasjoner fra politistyrkene i Paris.