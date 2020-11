De siste ukene har flere hundre tusen mink blitt avlivet i Danmark, for å unngå at en mutert versjon av koronaviruset skal spres til mennesker. Norske myndigheter har bedt alle som har vært i Danmark om å teste seg for den muterte varianten av koronaviruset.

Før helgen ble kampen mot koronamutasjonen trappet kraftig opp, og sju kommuner stengt ned.

Samtidig varslet statsminister Mette Frederiksen at samtlige mink i Danmark, totalt mellom 15 og 17 millioner, skulle avlives.

Mandag kunne imidlertid flere danske medier avsløre at ordren om å avlive all mink – også på gårder uten koronasmitte – ikke hadde hjemmel i dansk lov.

Danske myndigheter skylder på uklar kommunikasjon mellom departementene, ifølge DR.

Fakta om utbruddet ved minkfarmer i Danmark Ekspandér faktaboks Den første minkfarmen i Danmark ble rammet av koronavirus i juni. I september ble danske myndigheter klar over at viruset kunne være farlig for mennesker, ifølge Information.

Danske helsemyndigheter frykter at den muterte varianten skal skape problemer for en koronavaksine. I oktober ble det gitt ordre om å avlive 3 millioner mink ved rammede farmer.

Danmark har om lag 1100 minkfarmer, mot om lag 40 i Norge.

Også mink i flere andre europeiske har utviklet mutasjoner, bekrefter WHO.

Reproduksjonstallet i Danmark har falt fra 1,1 til 0,9 den siste uken, opplyser danske helsemyndigheter mandag. Det betyr at epidemien er avtakende. Kilde: NRK/NTB

– Fryktelig beskjed å få

Minkavler Lars Sørensen driver en stor minkfarm ved Esbjerg. Han sier til avisa BT at han på torsdag, dagen etter det ulovlige vedtaket, gikk i gang med å avlive sine om lag 70.000 mink.

– Det var en fryktelig beskjed å få. Mitt livsverk ramlet jo sammen, men vi måtte bare gå i gang, sier Sørensen.

Sørensen ble mildt sagt sjokkert da han fikk beskjed om at det generelle avlivningsvedtaket ikke er hjemlet i lovverket.

– Jeg er virkelig rystet og sint. Hva holder regjeringen egentlig på med, sier Sørensen til avisa.

– Ingen vei tilbake

Sørensen forteller at han likevel føler seg presset til å gjennomføre avlivningen, til tross for den ikke er hjemlet i lovverket. Sørensen sier han har blitt oppringt av politiet og Forsvaret, som ville sjekke om han hadde et nøyaktig tall på hvor mange mink han har.

– Jeg har vurdert å stoppe avlivningen, men det er jo voldsomt å trosse myndighetene.

Andre minkavlere, som Jens Balling, sier de stoppet å avlive dyrene sine etter at det ble kjent at vedtaket om å avlive alle mink var ulovlig, ifølge Berlingske.

Interesseorganisasjonen Danske Minkavlere sier det ikke er noen vei tilbake etter at ordren om avlivning ble gitt.

– Det er en skrekkelig og vanskelig situasjon at en bransje med ett nedlegges. Men det er ingen vei tilbake. Ledelsen i vår organisasjon er helt enig om det, sier leder Tage Pedersen til Berlingske.

Militært personell har bistått danske helsemyndigheter med å dumpe den døde minken i massegraver ved Holstebro. Foto: Morten Stricker / AFP

«Tusenvis» av døde mink sperret vei

Ifølge danske TV 2 har får minkavlere 20 danske kroner i «tempo-bonus», om man avlivet minken i løpet av de første ti dagene etter det ulovlige vedtaket.

Måten minken har blitt avlivet på har skapt oppstandelse. Det er blant annet gravd flere kilometer lange massegraver på et militært område i Holstebro, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Militært personell skal også ha bistått helsemyndighetene med å dumpe minken. Årsaken til massegravene er at forbrenningsanleggene ikke lenger klarer å holde tritt med avlivingene.

Onsdag kveld rykket politi og veivesen ut for å rydde unna døde mink som hadde ramlet av en lastebil på hovedvei 12, mellom Nordenskov og Hodde i Jylland i Danmark. Syd- og Sønderjyllands politi skriver på Twitter at folk bør ta alternative ruter.

– Fra Ølgod til Nordenskov ligger de spredt overalt. Det er snakk om tusenvis, og det blir bare verre og verre. Det var fullstendig vanvittig. Det er grotesk, sier et vitne Ekstra Bladet har snakket med.

Statsminister Mette Frederiksen beordret syv danske kommuner i «lockdown» før helgen. Foto: Philip Davali / AP

– Jeg tar på meg skylden

Tirsdag ble statsminister Mette Frederiksen presset i Folketinget om hvorfor hun før helgen beordret at all mink skal avlives.

– Selv om det er travelt, sier det seg selv at det skal være fullstendig klart hva som krever ny lovgiving. Det har det ikke vært, og det vil jeg gjerne beklage, sa Frederiksen.

Danske medier skriver at jobben til matminister Mogens Jensen, i enkelte aviser omtalt som «Mink-Mogens», henger i en tynn tråd. Foto: UNTV / AP

Hun pekte samtidig på sin matminister, Mogens Jensen, og sa at spørsmålet om avlivning ble håndtert av ham i helgen, ifølge DR.

Mogens Jensen erkjenner at det er begått feil i saken.

– Jeg vil være klar og tydelig på at vi har gjort en feil. Vi hadde ikke lov til å be om at oppdrettere utenfor minksonene også skulle slakte dyrene. Jeg tar på meg skylden for det som har skjedd, sier Jensen til danske TV 2.

«Kun to mulige utfall»

Flere danske opposisjonspartier krever nå Jensens avgang. I en analyse skriver Thomas Larsen, politisk kommentator i Berlingske, at det nå kun er to muligheter for Jensen – og at «ingen av dem ender godt for ham».

Regjeringen sendte tirsdag ut et nytt brev der den endrer formulering fra at den beordrer masseavliving av mink, til at den ber om det. Samtidig jobber regjeringen for å gjennomslag for lovendringer som kan gi lovhjemmel til å kreve avliving.

Regjeringen har også foreslått å forby avl av mink til 2022.

Personell i vernedrakter jobber med å dumpe mink ved et militært anlegg. Foto: Morten Stricker / AFP

Mutert virus

Flaggermus og mink er de eneste dyrene vi vet om som fører koronaviruset til mennesket.

Danske Statens Seruminstitut har funnet fem forskjellige mutasjoner av koronaviruset hos mink, som har spredt seg til mennesker på Nordjylland.

Det er spesielt en av dem, «cluster 5», som vekker bekymring, fordi den har fire ulike endringer i taggene til viruset, altså det som stikker ut fra selve viruset.

Grunnen til at danske myndigheter har vært så bekymret for utbruddet blant mink, er at en vaksine vil være mindre effektiv mot «cluster 5»-mutasjonen.

Før helgen opplyste Statens Seruminstitut at denne smittetypen har spredt seg til 12 personer. Mattilsynet i Norge har ikke registrert den samme mutasjonen i Norge.

Om lag 250.000 dansker i den nordlige delen av Danmark må begrense sosial omgang, etter at den muterte versjonen av koronaviruset ble oppdaget hos mink. Her fra en bar i Hjørring. Foto: Claus Bjoern Larsen / AP

Tror ikke mutasjonen vil spre seg

I en artikkel fra Videnskab.dk, som er gjengitt på Forskning.no, heter det at Statens Seruminstitut ikke har lagt frem tilstrekkelige data om den nye virusvarianten.

Det betyr at andre forskere ikke har hatt muligheter for å vurdere hvor solid datagrunnlaget er.

– Når man går ut med så bombastiske utspill, følger hele verden med, og da må man også dele dokumentasjonen, sier Poul Nissen, som er professor i molekylærbiologi og genetikk ved Aarhus Universitet.

Nissen sier dataene kan si noe om faren for at mutasjonen kan oppstå andre steder.

Kasper Planeta Kepp, som er professor i datamodellering av kjemi og biologi ved Danmarks Tekniske Universitet, mener danske myndigheter har overdrevet faren for at den muterte koronavarianten skal ødelegge for en vaksine.

Det skjer bare om varianten sprer seg i befolkningen, påpeker Klepp.

– Sannsynligheten for at den nye varianten blir vanlig i befolkningen, der den er i konkurranse med den opprinnelige virusvarianten, er forsvinnende liten, med mindre varianten har en stor evolusjonær fordel, noe som også er veldig usannsynlig, sier Klepp til Videnskab.dk.