Politisk krise truer Danmarks statsminister

Det handler i bunn og grunn om noe så tørt og kjedelig som neste års statsbudsjett for Danmark. Det skulle for lengst ha vært på plass. Nå begynner det å haste for statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans borgerlige regjering.

Men hastverk kan som kjent være lastverk, og det er det Lars Løkke Rasmussen nå erfarer. I sluttspurten har det skåret seg fullstendig mellom to av partiene på borgerlig side. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti krangler for åpen mikrofon i beste sendetid. Danske kommentatorer nøler ikke med å kalle det en politisk krise. Det kan ende med et dansk nyvalg.

Setter hardt mot hardt

– Regjeringen er i ferd med å gå opp i limingen. Nå oppfordrer jeg statsministeren til å få orden på sin regjering, sa Kristian Thulesen Dahl stivt inn i kamera i går.

Dansk Folkepartis leder var uvanlig kontant da han møtte pressen etter nok et møte på Statsministerens kontor i går. Avtalen om neste års statsbudsjett, som han trodde han hadde landet med regjeringen før helgen, var plutselig ikke så sikker allikevel.

En sint Kristian Thulesen Dahl bør bekymre statsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Folkeparti spiller en nøkkelrolle på borgerlig side i dansk politikk. Partiet ble landets nest største ved folketingsvalget i 2015, men ville ikke i regjering. Fra sin posisjon som støtteparti for regjeringen, har det gang på gang vist at partiet øver betydelig innflytelse på Lars Løkke Rasmussens regjering.

Kristian Thulesen Dahl: Regjeringen er i ferd med å gå opp i limingen. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark / NTB scanpix

Skattelettelser for enhver pris

Egentlig er det ikke statsministeren Dansk Folkeparti er forbannet på. Det er hans regjeringspartner Liberal Alliance.

Partiet Lars Løkke Rasmussen tok inn i regjeringskontorene ved forrige politiske krise, har skattelettelser som prioritet nummer én. Nå spiller de høyt for å få presset dette igjennom sammen med statsbudsjettet.

Partene så ut til å være enige før helgen. Samtlige borgerlige partier stilte seg bak et statsbudsjett for neste år med tydelige seire for Dansk Folkeparti, særlig på innvandringsfeltet. Samtidig var det enighet om en avtale om skattelettelser. Den skulle vedtas etter statsbudsjettet.

Trusler om nyvalg

I løpet av helgen begynte imidlertid Liberal Alliance å så tvil om avtalen. Partiet snakket om «historiske skattelettelser», og mer enn antydet at partiet bare ville stemme statsbudsjettet igjennom hvis det kom en avtale om skattelettelser først.

Det gjorde Kristian Thulesen Dahl sint.

Så sint at statsminister Lars Løkke Rasmussen i går måtte gå ut å forsikre om at alle hele regjeringen selvfølgelig fortsatt sto bak avtalen om statsbudsjettet.

Statsministeren skapte ro – i omtrent én time.

For på vei inn til nye forhandlingsmøter valgte Liberal Alliances økonomi- og innvandringsminister Simon Emil Ammitbøll-Bill å skape ny usikkerhet ved å nekte og godta statsministerens versjon.

– Jeg tror danskene er opptatt av at de får noen skattelettelser før jul, sa Ammitzbøll-Bill.

Den oppsiktsvekkende meldingen kan vanskelig forstås som noe annet enn en trussel; får vi det ikke som vi vil, foretrekker vi heller et nyvalg.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen må finne en vei ut av krisen. Trolig har ingen av de borgerlige partiene noe å tjene på et folketingsvalg. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark / NTB scanpix

En vei ut av krisen?

Midt mellom Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står nå statsminister Lars Løkke Rasmussen og ser sitt regjeringsprosjekt vakle. Få tror det er umulig å finne en vei ut av krisen, men det vil kreve kløkt og forhandlingsvilje.

Løkkes trøst er trolig at ingen på borgerlig side burde ha interesse av å fremtvinge et folketingsvalg nå. Epinions desembermåling for Danmarks Radio viser at det ville blitt flertall for opposisjonen hvis det var folketingsvalg i dag.