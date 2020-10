Konflikten i Kirgisistan brøt ut da resultatet etter parlamentsvalget sist søndag ble kjent.

To partier som støtter landets politiske elite fikk flertall. 16 partier stilte til valg, bare fem kom inn i parlamentet.

UENIGE: Tusenvis av demonstranter samlet seg i Bisjkek da valgresultatet ble kjent. Foto: Vladimir Voronin / AP

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sier at valget ble preget av at folk fikk betalt for å stemme på bestemte partier.

Opposisjonen hevder at den overtar

Nyhetsbyrået Reuters melder at valgkommisjonen i landet nå har erklært parlamentsvalget for ugyldig, og dermed skal det trolig holdes nye valg.

Tilhengere av opposisjonen har tatt kontrollen over flere regjeringsbygninger i hovedstaden Bisjkek. De sier at de planlegger å fjerne den sittende president fra makten og danne en ny regjering.

LITE PLASS TIL OPPOSISJONEN: To partier som støtter den politiske eliten i Kirgisistan fikk flest stemmer i valget søndag. Foto: VLADIMIR PIROGOV / Reuters

– Vi vil at Sooronbai Jeenbekov går av, sier Maksat Mamytkanov fra et av opposisjonspartiene til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Presidenten anklager sine motstandere for å forsøke å ta makten på ulovlig vis, og ber opposisjonen om å få folk til å forlate gatene.

– Jeg ber alle politiske krefter om å sette landets skjebne foran politiske ambisjoner, sier president Jeenbekov i en uttalelse.

Ifølge noen meldinger har en representant for opposisjonen overtatt ledelsen av innenriksdepartementet, eller politidepartementet.

Forgjenger satt fri

Flere tusen demonstranter samlet seg i Bisjkek i går kveld, og det ble harde sammenstøt mellom dem og opprørspolitiet.

HARDE SAMMENSTØT: Opprørspoliti ble satt inn mot demonstranter i Bisjkek i går kveld. Foto: Vladimir Voronin / AP

Senere på natten trakk politiet seg tilbake, og demonstranter kunne uhindret ta seg inn i regjeringsbygningen og presidentpalasset. Papirer ble kastet ut av vinduene, og en kort stund brant det i en av bygningene.

Den forrige presidenten Almazbek Atambajev ble satt fri. Han var tidligere en alliert med den nåværende presidenten, men etter valget ble de bitre fiender.

Tidligere i år ble han dømt til 11 års fengsel for korrupsjon.

Viktig for Russsland

Kirgisistan er en nær alliert med Russland. Russerne har militære baser i landet som ligger på grensa til Kina.

VIKTIGE ALLIERTE: President Sooronbai Jeenbekov besøkte nylig sin russiske kollega Vladimir Putin, og begge understreket det gode forholdet mellom de to landene. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Økonomisk er også de to landene nært knyttet til hverandre.

For kort tid siden besøkte den kirgisiske presidenten sin russiske kollega Vladir Putin i Moskva, og da understreket begge to at samarbeidet skal utvikles videre.