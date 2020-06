Politisjef går av etter drap på svart mann i Atlanta

Afroamerikanske Rayshard Brooks (27) ble skutt av politiet i Atlanta fredag kveld. Hendelsen fant sted utenfor en restaurant.

Brooks lå og sov i en bil som stod i veien for kundene som skulle til restauranten.

Da ble politiet tilkalt.

Protester etter at en afroamerikaner ble skutt av politiet i Atlanta Foto: Ben Gray / AP

Fikk tak våpenet til politiet

En test viste at Brooks var beruset. Politifolkene forsøkte å pågripe han, men han satte seg til motverge. Det skal ha blitt brukt elektrosjokkvåpen uten at det skal ha stanset Brooks.

Et sikkerhetskamera skal vise at Brook fikk tak i elektrosjokkpistolen til politiet, og at han forsøker å springe unna.

Men så ser det ut til at Brooks snur og peker mot en av tjenestemennene fra politiet med elektrosjokkpistolen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det var da betjenten trakk pistolen sin og skjøt Brooks, forteller Vic Reynolds fra delstatens kriminalpolitisentral som etterforsker saken.

Rayshard Brooks døde på sykehuset.

Også en av politimennene ble fraktet til sykehuset der skadeomfanget er ukjent.

Protester utenfor restauranten Wendys Foto: Steve Schaefer / AP

Demonstrasjon

Hendelsen skjer i en tid hvor det er opprør og store protester mot politivold og rasisme etter George Floyd-saken.

Lørdag samlet rundt 150 demonstranter seg utenfor restauranten der Brooks ble skutt.

– Folk er opprørt. De vil vite hvorfor deres kjære bror Rayshard Brooks ble skutt og drept. Han lå og sov i passasjersetet og ikke gjorde noe som helst, sier Gerald Griggs i borgerrettighetsorganisasjonen NAACP.

Han mener politiet kunne ha fått 27-åringen under kontroll med ikke-dødelige virkemidler

Foto: Elijah Nouvelage / Reuters

Politimesteren trekker seg

Mindre enn 24 timer etter at Rayshard Brooks ble skutt, kunngjorde politisjefen Erika Shields, at hun trekker seg fra stillingen sin.

Ordføreren i Atlantas kunngjorde fratredelsen og at hun hadde akseptert fratredelsen til politisjefen på en pressekonferanse lørdag, skriver Washington Times.

