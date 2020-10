Politirazzia mot Frankrikes helseminister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere pasienter, leger, fengselsansatte og politibetjenter som er blitt rammet av pandemien i Frankrike har saksøkt helsemyndighetene.

Uforståelig

Politiet har derfor satt i gang etterforskning. De slo til mot boligene til flere helsetopper. I tillegg til ministeren, besøkte politiet den tidligere statsminister Édouard Philippe, landets helsedirektør Jerome Salomon og flere andre tidligere ministre.

Bakgrunnen for etterforskning er at flere korona-ofre har anmeldt myndighetene for å ha reagert for sent på pandemien.

Dette har fått flere politikere til å reagere.

– Tror folk virkelig at mangelen på utstyr var en bevisst handling, spør opposisjonspolitikeren Jean-Luc Reitzer til den franske TV-kanalen BFM. Reitzer var selv hardt rammet av korona tidligere i år.

Aksjonene ble gjennomført dagen etter at president Emmanuel Macron kunngjorde at det innføres portforbud om kvelden og natten i Paris og åtte andre byer for å bremse koronasmitten.

Hardt rammet

Frankrike er et av de hardest rammede landene og hver dag rammes nå nesten 20.000 mennesker av viruset.

De har måttet utsette andre sykehusbehandlinger på grunn av den store pågangen av smittede. Men ifølge myndighetene så er ikke mangel på ledige senger.

Nå kan rundt 90 prosent av intensivsengeplassene i Paris være fylt opp innen slutten av neste uke, skriver Le Parisien.

Det er bare to andre land i Europa som er like hardt rammet som Frankrike. Det er Storbritannia og Russland.

Til sammen er om lag 6,3 millioner mennesker blitt bekreftet smittet av koronaviruset i Europa. Over 230.000 mennesker har dødd med viruset.