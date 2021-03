Politimenn nekter å skyte demonstranter – flykter fra landet

Tha Peng er en av politimennene som har søkt sikkerhet i den indiske byen Champhai, som ligger noen kilometer fra grensen til Myanmar.

27. februar skal Tha Peng ha fått ordre om å skyte for å spre folkemengden i hjembyen Khampat. Demonstranter hadde samlet seg for å vise sin motstand mot militærjuntaen som 1. februar tok kontrollen over landet.

Ifølge de offisielle reglene skal politiet bruke gummikuler for å stanse demonstrantene eller til nød skyte folk i beinet, under kneet.

Den flyktede politimannen viser et bilde av seg selv i politiuniform. Foto: Staff / Reuters

– Jeg fikk beskjed om å skyte til personene var døde. Men jeg nektet å skyte, forteller den 27 år gamle politimannen via en tolk til nyhetsbyrået Reuters.

Dagen etter ringte en overordnet og spurte om 27-åringen ville adlyde og skyte neste gang. Den unge politimannen sa nei og sluttet fordi han regnet med at svaret ville få konsekvenser.

Dagen etter forlot han derfor familien og hjembyen. Målet var å ta seg over til India. For å unngå å bli tatt, gikk reisingen for det meste på natten.

De unge i Myanmar nekter å la seg skremme til å gi seg. Foto: AP

Flere nektet å skyte

– Jeg hadde ikke noe valg, forteller 27-åringen om avgjørelsen han tok om ikke å adlyde.

Han ønsker ikke å bli identifisert med fullt navn og bilde av sikkerhetshensyn, men reporterne fra Reuters som møtte ham i den indiske byen fikk se ID-beviset fra politiet og vite hans fulle navn.

Tha Peng forteller at seks andre politikolleger også nektet å skyte på demonstrantene i Khampat den 27. februar.

Opplysningene stemmer overens med hva fire andre politimenn, som også har søkt tilflukt i Mizoram-regionen, forteller.

– Etter hvert som den sivile ulydighetskampen vokser og protestene pågår mange steder, så har vi fått ordre om å skyte på demonstrantene, skriver de fire politimennene i en rapport til indisk politi.

– Vi ønsker ikke å skyte mot vårt eget folk som demonstrerer fredelig, heter det videre.

Andre politifolk, som også har flyktet, forteller likelydende historier. At de har fått ordre om å skyte for å drepe.

Talsmenn for dem som nå styrer i Myanmar hevder at de har vært opptatt av å opprettholde lov og orden og at de har bedt politiet og andre sikkerhetsstyrker vise tilbakeholdenhet, selv overfor voldelige demonstranter.

To av de flyktede politimennene som Reuters har intervjuet påstår at ordrene om å skyte for å drepe kommer fra militæret. Nyhetsbyrået har ikke fått verifisert dette.

FNs spesialrapportør Thomas Andrews la i dag frem en rapport om situasjonen i Myanmar. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Mener det foregår forbrytelser mot menneskeheten

FNs spesialrapportør for Myanmar, Thomas Andrews, leverte torsdag en ny rapport om situasjonen i landet til FNs menneskerettsråd.

Fakta om Myanmar Ekspandér faktaboks Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India.

Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon.

Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge.

Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962.

I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater.

I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet.

Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid.

NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015.

Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall.

Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.

Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh.

I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene.

Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket.

1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer. Kilde: NTB

Andrews og FN-etterforskere som har bidratt mener at bevisene for at landets militærledelse begår forbrytelser mot menneskeheten, inkludert drap, forfølgelse og tortur, øker. Men at saken og skyldspørsmålet må avgjøres av en domstol.

Etterforskerne mener at frem til nå er over 70 personer drept av sikkerhetsstyrker i Myanmar. De fleste av drepte skal være under 25 år gamle.

Bare i løpet av dagen skal ni nye demonstranter ha mistet livet, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Det har gått hardt for seg i byen Myaing i dag, torsdag 11. mars. Seks personer skal ha blitt drept. Foto: Obtained By Reuters / Reuters

I byen Myaing, sentralt i landet, ble fem av seks drepte skutt i hodet, opplyser et øyenvitne. Åtte personer er såret, for en av dem skal tilstanden være alvorlig.

Også i byene Bago, Mandalay og Dagon skal det ha blitt skutt mot folk som protesterte, og hvor tre personer ble drept.

Ifølge FN-rapporten er flere enn 2000 personer pågrepet siden 1. februar.

Barrikade er bygget opp i et nabolag i Yangon. I flere byer har innbyggerne gått sammen for å etablere nabolagsforsvar, i forsøk på å hindre at politi og militære arresterer personer som deltar i protestene. Bildet er tatt 10. mars 2021. Foto: Str / AP

Kina kan ta rollen som megler

I natt norsk tid kom FNs sikkerhetsråd med en enstemmig uttalelse om situasjonen i Myanmar, inkludert en fordømmelse av militærets voldsbruk mot «fredelige demonstranter, deriblant kvinner, ungdommer og barn».

Også Kina sluttet seg til uttalelsen, som Norge i utgangspunktet hadde ønsket en sterkere ordlyd på, men hvor flertallet aksepterte en utgave som Kina kunne være med på.

– Det er på tide med nedtrapping. Det er på tide med diplomati, sa Kinas FN-ambassadør Zhang Jun etter at fordømmelsen var klar.

Han understreket at Kina har en «vennlig politikk overfor Myanmar som omfatter alle innbyggerne» og antydet at Kina er innstilt på å ta en meglerrolle.

– Kina er rede til å engasjere seg og kommunisere med alle relevante parter og spille en konstruktiv rolle i å lempe på den nåværende situasjonen, sa Zhang.

Politistyrker blokkerer veien til hovedkvarteret til Nasjonalligaen for demokrati i Yangon, hvor det henger et stort banner av Aung San Suu Kyi. Foto: AP

Anklaget for å ha mottatt gull

I dag kom militærstyret med nye anklager mot Aung San Suu Kyi, som de avsatte i kuppet 1. februar.

Nå heter det seg at den tidligere regjeringssjefen og nobelprisvinneren ulovlig skal ha mottatt 600.000 dollar. Samt 11 kilo gull.

– Den statlige kommisjonen som gransker korrupsjonssaker, ser på saken, opplyste militærledelsens talsmann Zaw Min Tun.

Fra før er den sivile regjeringssjefen siktet for ulovlig import og bruk av walkietalkier, herunder brudd på landets kommunikasjonslover, og for å ha oppildnet til uro.

Unge i Yangon slutter seg også til kravet om løslatelse av ASSK, som hun kalles. Foto: Str / AFP

Suu Kyi har ikke blitt sett offentlig siden landets forsvarsminister erklærte at «militæret så seg nødt til å overta makten i landet». Det antas at hun befinner seg i sin residens i hovedstaden Naypyidaw.

I det første rettsmøtet som ble holdt 1. mars deltok ASSK, som hun kalles, via videolink. Neste rettsmøte er planlagt 15. mars.