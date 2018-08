Politimenn lekket etterlysningen av asylsøkere

Etterlysningen inneholdt navn på mistenkte, navn på offeret, navn på øyenvitner og navnet på en dommer.

Etterlysningsdokumentet har deretter blitt spredd og offentliggjort på ulike nettsteder og sosiale medier-sider som tilhører fremmedfiendtlige og innvandringskritiske grupper.

Tysk rettspraksis innebærer at navn på mistenkte og ofre ikke identifiseres mens saken er under etterforskning.

Masseslagsmål endte i stordemonstrasjoner

Det var på søndag en 35 år gammel tysk mann døde av skadene etter et knivslagsmål under en byfest i Chemnitz. Byen ligger i delstaten Sachsen i det gamle Øst-Tyskland, hvor flere innvandringskritiske og islamkritiske grupper har sitt opphav og kjerneområde.

Personer av ulike nasjonaliteter var innblandet i slagsmålet. Da dødsfallet ble kjent, samlet flere hundre personer raskt seg til en demonstrasjon mot innvandring og kriminalitet begått av ikke-tyske borgere.

Demonstrantene ropte slagord som «vi er folket» og «dere er ikke velkomne her», og de gikk til fysisk angrep på personer som ble antatt å være ikke-tyske, rapporterte avisen Der Spiegel.

På mandag ble to unge menn pågrepet, mistenkt for drapet. De to, som begge er i 20-årene, er asylsøkere fra Syria og Irak.

Pågripelsen utløste nok en demonstrasjon. Ulike grupper på den politiske ytrehøyresiden, blant annet den antiislamske Pegida-bevegelsen, oppfordret sine tilhengere «å reagere med sorg og sinne».

Rundt 7000 personer, flere av dem kjente nasjonalister, nynazister og voldelige fotballfans, samlet seg til protest i gatene i Chemnitz. Det endte med sammenstøt med motdemonstranter, som også hadde mobilisert.

Svært mange har lagt ned blomster på stedet hvor den 35 år gamle mannen ble drept på søndag. Foto: Jens Meyer / AP

Politiet mener stemningen ble hausset opp av falske opplysninger delt på nettet om at drapsofferet skulle ha blandet seg inn for å forsvare en kvinne.

I dag ble det altså kjent at etterlysningen av de to asylsøkerne ble lekket fra noen i politiet, og har sirkulert i ulike nettgrupper på den politiske ytrehøyresiden.

Sterke reaksjoner fra politisk hold

– Det er uakseptabelt at enkelte polititjenestemenn kan lekke denne typen dokumenter, spesielt når de vet det er brudd på loven, sier Martin Dulig, som er visestatsminister i delstatsregjeringen.

Han kaller lekkasjen en skandale og får følge av innenriksminister Horst Seehofer, som beskriver det som «totalt uakseptabelt».

Seehofer, som representerer det bayerske konservative partiet CSU, har vært kritisk til den liberale linjen som forbundskansler Angela Merkel har stått for i flyktningpolitikken og det har vært krevende diskusjoner om hvilken kurs regjeringen skal følge.

Forbundskansler Angela Merkel og innenriksminister Horst Seehofer er begge konservative partiledere, men har et ulikt syn på hvor åpent Tyskland skal være overfor flyktninger. Det som har skjedd de siste dagene i Chemnitz har likevel rystet dem begge. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Beskyldt for fremmedfiendtlige sympatier

Påtalemyndigheten har innledet etterforskning for å finne ut hvem i politiet som har sendt fra seg etterlysningsdokumentet.

Politiet i delstaten er tidligere anklaget for at tjenestemenn har vist sympatier med grupper som den antiislamske Pegida-bevegelsen og det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

I forrige uke måtte politiledelsen i delstaten beklage at en politimann som ikke var på vakt, hindret et TV-team å filme under en anti-Merkel-demonstrasjon. Og denne uken måtte den samme politiledelsen forsvare beslutningen om hvor mange – eller hvor få – tjenestemenn som var ute i gatene under demonstrasjonen på mandag.

591 polititjenestemenn skulle holde orden på flere tusen demonstranter og motdemonstranter.

Dette til tross for at politiet på forhånd var blitt varslet av kolleger i det tyske overvåkingspolitiet om at voldelige høyreekstremister var på vei til Chemnitz, mobilisert av beskjeder på sosiale medier.

«Stans asylflommen» stod det på noen av plakatene som ble båret under demonstrasjonen på mandag. Foto: Odd Andersen / AFP

Nye protester i emning

Gruppen Pro-Chemnitz har kunngjort at de akter å holde en ny demonstrasjon på torsdag, mens partiet Alternativ for Tyskland og antiislamske Pegida vil arrangere «en stille marsj» gjennom byen på lørdag.

Marsjen skal ifølge arrangørene være til minne om drapsofferet og alle ofre for «påtvungen multikulturalisme».

Den lokale AfD-partilederen Jörg Meuthen insisterer på at det ikke er Alternativ for Tyskland som hisser til vold, men at det «lenge har ligget en mørk skygge over landet», som forklaring på det som har skjedd i Chemnitz.

Nå vurderes det om en fotballkamp mellom Chemnitzer FC og Berliner AK, på nivå fire i den tyske fotballigaen, kan spilles. Berliner AK har mange spillere av tyrkisk opphav på laget og frykter for sikkerheten for dem.

Innenriksminister Seehofer tilbyr nå det lokale politiet hjelp fra nasjonalt hold.