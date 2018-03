Politimannen som byttet plass med kvinnelig gissel døde

Det opplyser den opplyser den franske regjeringen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Arnaud Beltrame blir av franske medier omtalt som helten etter trippelangrepene i og rundt Carcassonne i Sør-Frankrike.

Fredag kveldt meldte franske medier at polititjenestemannen svevde mellom liv og død etter å ha overtalt gjerningsmannen til å bytte ut et kvinnelig gissel med ham.

– Han reddet liv, og nå kjemper han mot døden, sa president Emmanuel Macron fredag kveld, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flere personer ble tatt som gisler i byen Trèbes i Sør-Frankrike fredag. Foto: Jean-paul Pelissier / Reuters

– En heltehandling

Under gisselaksjonen lot polititjenestemannen telefonen sin ligge på bordet med linja åpen slik at politiet utenfor kunne vite når de skulle gripe inn overfor gjerningsmannen, bekrefter innenriksminister Gérard Collomb. Også han kaller det for en heltehandling.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beltrame ble truffet av flere skudd da gjerningsmannen skjøt mot ham, ifølge Le Parisien.

Politiet skal ha stormet butikken da de hørte skudd.

Ifølge avisa La Dépêche du Midi skal Beltrame ha organisert en øvelse sammen med det lokale brannvesenet i desember 2017, som nettopp tok utgangspunkt i en tenkt situasjon med et massedrap i en butikk.

Dette vet vi om gisselsituasjonen Du trenger javascript for å se video.

Gjemte seg i kjølelager

Christian Guibbert forteller til La Depeche at han var inne i butikken da han så en person på bakken med en oppspilt mann med våpen i hendene over seg, som ropte alluh akhbar.

– Sammen med andre kunder gjemte vi oss inne i slakterens kjølelager. Det kunne låses fra innsiden, sier han.

Guibbert sier han senere gikk ut for å ringe politiet, og ga en beskrivelse av hva som skjedde og gjerningspersonen.

– Jeg ringte politiet og fortalte dem hva som foregikk og ga en beskrivelse av personen og hva han hadde i hendene. I det øyeblikket så han meg, og selvfølgelig begynte jeg å løpe derfra.

Den pensjonerte politimannen sier til avisa at ha klarte å komme seg ut en nøddør, og så at politiet ankom åstedet.