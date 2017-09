Politimann til fyllekjører: Du vet vel at vi bare dreper svarte folk?

Hendelsen skjedde i Cobb County i den amerikanske delstaten Georgia i juli i fjor, men ble først kjent denne uken.

– Du er ikke svart

Den erfarne politimannen hadde stanset en bil og fattet mistanke om at den kvinnelige sjåføren var påvirket av alkohol.

På videoen kan man høre at politimannen forklarer kvinnen at hun vil bli tatt med inn til arresten og at bilen skal taues bort. Hun får beskjed om å ringe og si at hun ikke trenger å hentes, men kvinnen vegrer seg for å plukke opp telefonen som ligger i fanget hennes.

Hun forklarer at hun er engstelig for å gripe etter telefonen i frykt for hvordan politimannen vil agere.

– Men du er ikke svart. Husk, vi dreper bare svarte folk, sier politimannen i det som trolig var et forsøk på å roe ned den hvite, bekymrede promillekjøreren.

Hele samtalen mellom de to ble fanget opp av politibilens dashbord-kamera.

Mister jobben

Politiet innledet en intern etterforskning og suspenderte politimannen etter at videoen ble gjort offentlig denne uka.

– Uansett hva slags kontekst dette ble sagt i, skulle det aldri vært sagt, sier mannens arbeidsgiver, politisjef Mike Register til WSB-TV

Politimannens advokat sier i en uttalelse at hans klient forsøkte å roe ned en opphetet situasjon med en lite samarbeidsvillig kvinne, og at han brukte hennes måte å uttrykke seg på for å forsøke å få henne til å ta til fornuft.

I går ble det klart at politimannen mister jobben. Han har i tillegg selv bedt om å få gå av med pensjon, skriver AJC.