Politimann skutt og drept i Gøteborg

Svensk politi meldte om hendelsen 22.34 onsdag kveld. De første meldingene handlet om at en polititjenestemann og en annen person ble såret i skyteepisoden i Biskopsgården på Hisingen i Gøteborg.

Like over klokka 2 natt til torsdag ble det opplyst at det ikke var andre enn polititjenestemannen som var blitt kjørt til sykehus med alvorlige skader.

Like før klokka 3 ble det klart at politimannen døde på sykehus.

– Det er med stor sorg vi har mottat beskejden om at en kollega hr mistet livet etter å ha blitt skutt i kveld, sier rikspoltitisjef Anders Thornberg i en pressemelding, ifølge SVT.

Store politistyrker var natt til torsdag på stedet der en politimann ble skutt og drept i Gøteborg onsdag kveld. Foto: Amanda Gustafsson / SVT

Ingen pågrepet

Politimannen skal ha blitt beskutt da han snakket med noen personer.

Politiet rykket ut til området etter å ha blitt varslet av beboere som meldte at de hørte skudd bli avfyrt. Et stort antall politipatruljer var på stedet natt til torsdag.

Ved 1-tiden var ingen mistenkte pågrepet i saken. På samme tid opplyste politiets pressetalsmann Fredrik Svedemyr at etterforskere startet med rundspørring og avhør av vitner på stedet.