Politimann død etter angrepene mot Kongressen

Brian Sicknick, en av politifolkene som forsøkte å beskytte Kongressen mot opprørerne som brøt seg inn i Kongressen onsdag, døde i natt av skadene.

Det melder Kongressens politistyrke Capitol Police.

42 år gamle Sicknick døde halv fire i natt, etter skadene han fikk da han forsøkte å stanse folk i å komme seg inn i Kongressen.

Sicknick, som hadde tjenestegjort i Irak «kom tilbake til kontoret og kollapset», skriver politiet.

Fire andre mistet også livet i opptøyene i USAs hovedstad onsdag:

Ashli Babbitt (35) fra San Diego, California. Ble skutt da hun forsøkte å komme seg gjennom en stengt dør i en del av Kongressen der folk var evakuert. Døde senere av skadene på sykehus.

Benjamin Phillips (50) fra Pennsylvania. Organiserte en buss med Trump-tilhengere til Washington. Døde av hjerteinfarkt.

Kevin Greeson (55) fra Alabama. Døde av hjerteinfarkt mens han deltok i protestene, ifølge familien.

Rosanne Boyland (34) fra Georgia. Dødsårsak oppgis som ukjent medisinsk nødsituasjon.

ANGREP: Tusenvis av Trump-tilhengere utenfor Kongressen, da en eksplosjon og beleiring fant sted onsdag. Foto: Leah Millis / Reuters

Politisjefen går av

Mange har kritisert sjefen for Capitol-politiet, Steven Sund, for at opprørere klarte å ta seg inn i Kongressen.

I natt meldte Sund selv i en pressemelding at han går av.

Lederen for fagforeningen til politistyrken for Kongressen, som har som oppgave å beskytte Kongressen, har tidligere sagt at dårlig planlegging førte til at politiet ble overmannet av voldelige demonstranter som stormet Kongress-bygningen.

Ifølge ham manglet betjentene på stedet støtten og utstyret de trengte for å ta kontroll over situasjonen.

KRITIKK: Nancy Pelosi har kommet med sterk kritikk av politiets innsats onsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, er en av flere som har krevd at Sund må gå av.