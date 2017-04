Politikilde: – Man forstod ikke alvoret i situasjonen

Politiet bekreftet på en pressekonferanse i dag at det er funnet en mistenkelig gjenstand i passasjersetet på lastebilen som ble brukt i angrepet på Drottninggatan i Stockholm.

Detonerte aldri

De ville ikke kommentere om det dreier seg om en bombe siden gjenstanden fortsatt undersøkes, men ifølge flere politikilder SVT har snakket med skal gjenstanden ha vært en hjemmelaget bombe.

Gjenstanden var fortsatt i bilen da statsminister Stefan Löfven besøkte åstedet fredag kveld. Ifølge SVT befant den Löfven seg bare 3–400 meter unna.

– Dette viser at man ikke har lyktes med å forstå alvoret i hva som hadde skjedd. Sveriges høyeste leder går til en usikret plass for å hedre ofrene, sier en av politikildene til SVT.

Ifølge kildene ble bomben ikke detonert, men gjerningsmannen skal ha brent seg på den.

Kritisk til innsatsen

Terrorforsker Magnus Ranstorp.sier til TT at han er kritisk til innsatsen fra svenske myndigheter.

Han påpeker at det har gått ut direktiver fra IS om å gjennomføre terrorangrep på «hjemmeplan» og viser til at det florerer av manualer på internett som viser hvordan man skrur sammen en sprengladning.

– Ekstremismen møter veldig liten motstand i Sverige. Det handler på den ene siden om at lovgivningen ikke strekker til, og på den andre at vi ikke jobber skarpt mot miljøene. De løper liten risiko for å bli tatt, sier han.

«Copycat-effekt»

Terrorforsker Lars Gule sier til NTB at han er sikker på at man vil se flere angrep likt det man så i Sverige og tidligere i blant annet London og Nice.

– Og i likhet med Stockholm er også Norge utsatt, sier han. Han sier at selv om gjerningsmannen ofte handler alene, har han oftest planlagt lenge, har hjelpere og tilknytning til et nettverk.

– Det er en «copycat»-effekt. Når noen ser at dette lar seg gjøre så blir det også mer interessant å gjøre det andre steder. Jo tyngre bil, desto større skade, sier Gule.