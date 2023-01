Det har vært en svært spesiell uke i kongressalen i Washington D.C.

En liten gruppe republikanske opprørere får landets, og mye av verdens, oppmerksomhet i et underlig stykke politisk teater.

De nekter å velge en leder for sin egen partigruppe – uten å få gjennom krav om at de blant annet på en svært enkel måte kan avsette denne lederen igjen.

Kandidatene de selv foreslår vil ikke klare å få flertall. De har bare fått 20 av 222 republikanske stemmer i de 12 utmattende avstemningene som er avholdt de siste dagene.

Mot slutten av den siste, hadde 14 av disse 20 gått over på hans side. Sju gjenstår å overbevise.

På toårsdagen for stormingen, finnes det ingen operativ kongress i USA. For uten en leder kan ikke Representantenes hus konstituere seg og starte arbeidet.

Matt Gaetz (i midten) er en av de republikanske opprørerne som ikke ville bøye seg for partiviljen i valget av ny leder av Representantenes hus. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Politikerne som ikke vil være politikere

Så hva er det disse opprørerne prøver å oppnå?

De sier de har kommet til Washington for å rydde opp, og for å holde politikerne ansvarlige og gi folket makten tilbake. Det er bare det at de selv også er politikere.

Nå sitter verden og ser vantro på at USA ikke har en konstituert nasjonalforsamling.

«Dette er slikt som bare skjer i kaotiske land i Sør-Europa», sa en kommentator på en av TV-kanalene i går.

I USA er valget av kongressleder nesten alltid en formalitet.

Vi må tilbake til like før den amerikanske borgerkrigen i 1859 for å finne noe som ligner på denne ukas stemmemaraton.

Les også: Fem spørsmål og svar om lederdramaet i Kongressen

Stemte på Donald Trump

På denne dagen for to år siden skjedde noe amerikanerne ikke trodde kunne skje.

Rasende demonstranter brøt seg forbi politisperringer og knuste vinduer for å komme seg inn i kongressbygningen.

Der inne drev de hærverk og tok tragikomiske bilder foran historiske malerier og statuer.

En slang beina på bordet inne på kontoret til kongressleder Nancy Pelosi. Andre jaktet på politikere som rømte gjennom tunnelene i kjelleren i kongresskomplekset. Atter andre gjorde ablegøyer på talerstolen i kongressalen.

Demonstranter avbildet midt inne i Kongressen, med den såkalte QAnon-sjamanen, Jake Angeli, i front. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Et par av politikerne som sitter i den salen nå, deltok i planleggingen av det som skjedde sammen med daværende president Donald Trump.

Kongressrepresentant Matt Gaetz fra Florida oppfordret sine tilhengere til å være rasende. Det fikk han kritikk for av partifelle Kevin McCarthy.

Kevin McCarthy var frem til nyttår Det republikanske partiets mindretallsleder i Representantenes hus, det ene av to kammer i Kongressen.

Nå vil McCarthy ha lederposisjonen, gitt at Republikanerne etter mellomvalget i november klarte å erobre flertallet der, mens Demokratene beholder kontrollen over Senatet.

I går stemte Gaetz på tidligere president Donald Trump som ny leder av «huset».

Det er fullt mulig å stemme på en som ikke er folkevalgt til den posisjonen, men Trump fikk bare én stemme.

Matt Gaetz og Marjorie Taylor Greene er blant de høyreradikale av opprørerne i Det republikanske partiet. I ledervalget har de skilt lag, Green har valgt å støtte partiets kandidat Kevin McCarthy mens Gaetz nekter. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Kevin McCarthy ydmyket

Donald Trump selv oppfordrer Republikanerne til å velge Kevin McCarthy som kongressleder. Men opprørerne i partiet vil ikke høre på Trump denne gangen.

McCarthy er en vanlig politiker, som i mange av de 16 årene han har sittet i Kongressen har drømt om å bli leder.

Han har snudd kappen etter vinden og styrt mot dette øyeblikket, selv om han vet at flere av partifellene hans som har vært kongressledere før har fått det tøft på grunn av splittelsen i partiet.

Kevin McCarthy var Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus i den forrige kongressen. Nå forsøker han å bli leder, men strever med å få med seg flere av sine egne. Foto: Julio Cortez / AP

Kevin McCarthy har latt seg ydmyke og svekke politisk allerede før han eventuelt blir valgt.

Etter stormingen for to år siden, kritiserte han først Donald Trump og gav ham en del av skylda for det som hadde skjedd. Deretter langet han ut mot Matt Gaetz og noen av de andre på den ytterste høyrefløyen i partiet.

Men McCarthy skjønte fort at en slik oppførsel ikke ville gi ham noe lederverv.

Så bare noen uker senere reiste han på besøk til Donald Trump i Florida og ble venner med presidenten igjen.

Han skjønte at han ikke ville beholde posisjonen i partiet uten Trumps støtte. Men nå ser altså ikke denne støtten ut til å redde McCarthy fra sine egne.

Nancy Pelosi blir regnet som en av de sterkeste lederne av Representantenes hus noensinne. Nå sliter Republikanerne med å velge den som skal overta etter henne. Sammen med den nye demokratiske gruppelederen Hakeem Jeffries ser hun på kaoset hos motstanderen. Foto: Alex Brandon / AP

Steve B annons drøm

En som liker det han ser nå, er Trumps tidligere sjefrådgiver Steve Bannon.

Han er dømt til fengsel for å ha vist forakt for Kongressen, men har anket, og lager fortsatt podkasten The War Room.

I podkasten oppfordrer han Republikanerne til å fortsette å kjempe mot McCarthy.

Steve Bannons prosjekt har lenge vært å kjempe mot det han kaller «den dype staten», samhandlingen mellom politikere, byråkrater og økonomiske aktører.

I Trumps regjeringstid besøkte han både Italia og Ungarn for å forsøke å styrke politikere som hadde lignende prosjekter som Donald Trump.

Steve Bannon forlater rettsbygningen under rettssaken mot ham i oktober 2022. Bannon ble tiltalt for å ha vist forakt mot Kongressen. Foto: Jose Luis Magana / AP

Nå roser han de republikanske opprørerne og kommer med følgende oppfordring til dem:

– Hvorfor ikke kalle på Trump i denne situasjonen? Hvis du var i et rom og skulle forhandle om gjeldstak og kapitalkrise, hvem ville du heller hatt til å lede disse forhandlingene enn Trump? spør Bannon i podkasten.

Nye videoer med bilder med hva som skjedde da Kongressen ble stormet den 6. januar 2021. Politiet kjempet sterkere enn først antatt, og mobben var mer voldelig enn man først trodde. Du trenger javascript for å se video. Nye videoer med bilder med hva som skjedde da Kongressen ble stormet den 6. januar 2021. Politiet kjempet sterkere enn først antatt, og mobben var mer voldelig enn man først trodde.

Våpen i salen?

På denne dystre dagen for det amerikanske demokratiet, må politikerne gå rett fra en minnemarkering til nye valgrunder for å forsøke å velge en leder.

Kevin McCarthy har, ifølge flere kongresskilder NRK har snakket med, gitt etter for noen av kravene til de 20 opprørerne i partiet.

De ønsker å kunne styre jobben hans i størst mulig grad, og frykten til mange i partigruppa er at han skal gi etter for så mange krav at det nærmest blir umulig for ham å styre.

For hvis denne forsamlingen av politikere ikke engang klarer å velge en leder fra eget parti, hvordan skal de ta kunne vedta noe som helst?

Det amerikanske folket har svært lav tillit til Kongressen som institusjon. Flere av opprørerne som nå får mye oppmerksomhet i direkteoverføringene fra stemmekaoset, bruker denne oppmerksomheten til å si at de vil rydde opp og til å be tilhengerne sine mer penger.

Trolig vil det som skjer nå, bare få politikerforakten til å øke.

For før en kongressleder er valgt, kan ikke i politikerne bli tatt i ed og komme i gang med sitt arbeid. En ting har det republikanske flertallet imidlertid klart å få til allerede:

Etter stormingen 6. januar ble det satt opp metalldetektorer utenfor dørene til kongressalen for å hindre at noen tok med seg våpen og farlige gjenstander inn.

Disse ble tatt vekk på tirsdag. Blant annet etter krav fra en de radikale republikanerne som har satt seg mot valget av McCarthy.

En av de republikanske partiopprørerne, Lauren Boebert, valgt inn fra Colorado, har kjempet for å fjerne sikkerhetstiltakene inne i i Kongressbygningen. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Lauren Boebert er blitt bøtelagt for å nekte å gå gjennom metalldetektorene tidligere. Hun krever å fritt kunne bære våpen inne i kongressalen.

Når det er to år siden Kongressen ble stormet, virker det lettere å komme seg inn i både kongressbygningen og salen enn på lenge.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: