Politikere reagerer med sinne og vantro

Uttalelsen som den amerikanske presidenten kom med under et møte om et fremtidig innvandringsprogram har satt sinnene i kok på begge sider av amerikansk politikk.

Det er avisen The Washington Post som først refererte hva som ble sagt under møtet med kongresspolitikere i Det hvite hus.

Presidenten skal ha spurt om hvorfor USA ønsker å ta inn innvandrere fra «drittland» og ikke fra land som Norge, etter at noen på møtet tok til orde for fortsatt økt adgang for innvandrere fra land som Haiti og El Salvador samt fra underrepresenterte land i Afrika, som en del av en tverrpolitisk avtale om innvandring.

Moralsk utilstrekkelighet

Vermont-senator Bernie Sanders, som konkurrerte mot Hillary Clinton om å bli Demokratenes presidentkandidat, ber anstendige amerikanere reagere mot presidentens utsagn.

– Jeg mener det er «uhørt» å si slikt, sa Sanders til CNN.

– Vi vil ikke tolerere den typen av moralsk utilstrekkelighet, og vi skal vise og skape et annet USA og komme tilbake til verdiene som bidro til å skape denne flotte nasjonen, sa Sanders og viste til sin polske innvandrerfar.

– Han gjør og sier ting jeg aldri ville trodd ville komme fra USAs president. Dette er ekstremt ødeleggende og veldig, veldig sårende, sier Kongress-veteranen og Maryland-senatoren Ben Cardin.

«Make America White Again»

Demokraten Cedric Richmond, som leder gruppen for kongresspolitikere med afroamerikansk opphav, sier Trumps kommentar er nok en bekreftelse på hans rasistiske holdninger.

– Det underbygger bekymringene vi hører hver dag om at presidentens slagord «Make America Great Again» egentlig betyr «Make America White Again», sier Richmond.

Partifellen Luis Gutierrez, ​​​​​​som har puertoricansk opphav, er like klar.

– Vi kan nå si med hundre prosent sikkerhet at vår president er en rasist som ikke deler holdningene som er forankret i grunnloven, sier Luis Gutierrez.

Han kom inn i Kongressen samtidig som Bill Clinton overtok som president i 1993, og representerer delstaten Illinois, i likhet med hva Barack Obama gjorde.

Trump må å si unnskyld

Den unge republikanske politikeren Mia Love kaller kommentaren uvennlig, splittende og i strid med landets verdier.

– Denne oppførselen er uakseptabel fra landets leder, skriver Love på Twitter.

Ifølge CNN skal presidenten under diskusjonen på møtet ha sagt «Hvorfor trenger vi flere fra Haiti? Få dem ut.» med henvisning til avtalen og særstatusen som innvandrere fra Haiti har.

Loves foreldre kommer fra Haiti, og datteren skriver at de stolt erklærte sin lojalitet til USA da de ble amerikanske statsborgere.

– De har aldri tatt imot noe støtte. De har arbeidet hardt, betalt sin skatt, kommet seg frem i samfunnet og gitt sine barn utdannelse og bedre muligheter i livet enn hva de selv hadde. Disse verdiene har de lært oss. Det er «den amerikanske drømmen», skriver Utah-politikeren som er den første med amerikansk-haitisk bakgrunn i den amerikanske Kongressen.

Love ber Trump si unnskyld til både det amerikanske folket og nasjonene han har tråkket på.

«Dum og flåsete»

Trumps konkurrent fra presidentvalgkampen, Jeb Bush, er også sterk kritisk. På Twitter sier den tidligere Florida-guvernøren at han håper kommentaren i beste fall var ment «dum og flåsete», og ikke et uttrykk for reell rasisme.

