Politikere i Myanmar: – Norske penger skaper ikke harmoni for Rohingyaene

Khin Maung Myint etterlyser harmonien senteret skal skape. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Søreide gikk rett i møter da hun landet i Yangon i Myanmar i morgentimene lokal tid søndag. Hun har hatt møter med Redd Barna, FNs representant Knut Østby, og ICRC, om situasjonen i Rakhine.

Flere hundre tusen rohingyaer er på flukt fordi myndighetene i Myanmar mener de er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Men da rohingya-politikere hørte at hun skulle besøke Senteret for mangfold og harmoni (CDNH), reagerte de sterkt.

– Vi har ikke sett noe til harmonien dette senteret skal skape mellom den muslimske minoriteten i Rakhine, og den buddhistiske majoriteten, sier visepresident i det politiske partiet NDPD, Khin Maung Myint, til NRK.

Han forteller at de ikke har noen som helst tillit til lederen for senteret, Kyew Yin Hlaing, som de mener har en nedlatende holdning mot rohingyaer.

Kyew Yin Hlaing leder Senteret for mangfold og harmoni (CDNH). Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Kyew Yin Hlaing kaller oss ikke engang med vårt rette navn. Han sier vi er bengali, sier Khin Maung Myint.

Ordet bengali er svært betent. Det brukes av folk i Myanmar som mener at den muslimske minoriteten ikke hører hjemme i dette landet.

Rohingyaer til stede

Flere rohingyaer var til stede da Ine Eriksen Søreide besøkte CDNH, men dette imponerte ikke politikerne.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreides møte med Senteret for mangfold og demokrati blir kritisert av rohingya-politikere. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– De henter inn personer fra Rakhine for å vise dem frem for internasjonale givere, slik at de skal få mer penger. Men prosjektene bidrar verken til å hjelpe folk der, eller til fred, sier Kyaw Min.

Han er leder for det andre partiet for rohingyaer, nemlig Democracy and human rights party.

Norge bruker to millioner kroner på dette senteret årlig, men politikerne mener pengene burde bli brukt på prosjekter med norske aktører.

– Det finnes norske organisasjoner som kan gjøre en langt bedre jobb. Vi anbefaler Norge å bruke pengene på prosjekter de får noe igjen for, sier Khin Maung Myint.

– Ensidig holdning

Politikernes skepsis til lederen for Senteret for mangfold og harmoni stammer også fra hans tidligere rolle som leder for en granskingskommisjon som ble opprettet etter det blodige kapittelet i Rakhine i 2012. De mener rapporten han leverte var ensidig, til fordel for den buddhistiske majoriteten.

– Også da ble rohingyaenes hus brent ned, og de måtte legge på flukt. Likevel var det de som fikk skylden. Siden den gang har jeg skjønt at han som nå leder dette senteret arbeider for overgriperne, og mot rohingyaer, sier Khin Maung Myint.

De to politiske lederne mener også at lederen for senteret ville ha invitert dem inn i arbeidet, dersom han mente alvor med å finne gode løsninger i Rakhine.

– Vi er en del av løsningen. Det er ingen grunn til å unngå oss, sier Khin Maung Myint.

NRK møtte i dag lederen for Senteret, Kyew Yin Hlaing, men han vil ikke gi intervju, eller kommentere kritikken mot ham.

Ine Eriksen Søreide kommenterer ikke kritikken mot bruken av norske penger på dette senteret, siden det ikke er utenriksministeren som fordeler bistandspenger, men sier om besøket:

– Jeg er opptatt av å snakke med alle som har kunnskap om situasjonen.