Politijakt på mann etter Göteborg-eksplosjonen

Ved 17-tiden opplyser politiet at de ikke har funnet noen farlige gjenstander rundt stedet. Sperringene vil bli løftet og politipersonell vil gradvis forlate stedet.

– Operasjonen i Vegagatan er avsluttet. Stedet har blitt nøye gjennomsøkt, og vi har ikke funnet noen farlige gjenstander, sier talskvinne Anna Göransson i politiet til Aftonbladet.

Store politistyrker har deltatt i jakten på en mann torsdag ettermiddag. Han er siktet for å stå bak eksplosjonen i en boligblokk i Göteborg tirsdag morgen. 16 personer ble sendt til sykehus og fire ble alvorlig skadet.

Bombetrussel mot legesenter

I forbindelse med eksplosjonen tirsdag gjennomførte politiet en ransakelse av et hus i Annedal, sentralt i Gøteborg.

Politiet mistenkte at mannen befant seg på adressen, men aksjonen ga ikke resultater, opplyser politiet ved 18.15-tiden. En venn av den siktede mannen bor på adressen hvor politiet ransaket, ifølge SVT.

– Jeg er ganske overbevist om at vi vil finne ham før eller siden, sier politiets talsmann Christer Fuxborg til SVT.

Samtidig har det altså torsdag pågått en aksjon etter en bombetrussel i området.

– Vi mottok en bombetrussel mot legesenteret og vurderte at det var fare for at den ville bli gjennomført. Vi koblet det til eksplosjonen for to dager siden. Vi hadde flere hendelser som skjedde i forbindelse som vi måtte håndtere samtidig, sier Klas Thorén, innsatsleder i politiet, til Sveriges Radio.

Evakuerte barn

Politiet sperret et område rundt stedet, og en førskole i nærheten har blitt evakuert. Et bilde viser brannvesenet som løfter et barn over et gjerde.

BARN EVAKUERES: Førskolebarn evakueres fra det avsperrede området. Politiet har sperret av området ved helsesenteret på Vegatan i Olivedal-området i Göteborg torsdag ettermiddag. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB

Et politihelikopter hang i luften over bostedsområdet, og bilder fra nyhetsbyrået TT viste at politiet bruker hunder i aksjonen.

Den nasjonale bombegruppen har vært koblet inn.

Delte leilighet med sin mor

Avisa Expressen/ GT melder at mannen delte leilighet med moren sin i bygården i Annedal sentralt i Göteborg hvor den kraftige eksplosjon ble utløst tirsdag morgen. Eksplosjonen ble etterfulgt av en kraftig brann og mange mennesker måtte sendes til sykehus.

Eksplosjonen tirsdag skjedde i Annedal, i Göteborg.

Mannen og moren skal ha blitt truet med utkastelse i flere måneder, et vedtak som skulle settes ut i livet samme dag som eksplosjonen inntraff.

Torsdag morgen opplyste politiets etterforskere at den ettersøkte mannen var blitt siktet og etterlyst, og at det ikke er noe som tyder på at eksplosjonen tirsdag hadde noen forbindelse til organisert kriminalitet.