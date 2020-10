Politiet: Peter Madsen kan ha fått hjelp i rømningsforsøket

I siktelsen skal det blant annet stå at Madsen siktes for fluktforsøk med bistand fra en eller flere bistandsmenn, ifølge Ekstra Bladet

Madsens advokat opplyser at han vil si seg skyldig i alle de seks forholdene i siktelsen. Madsen er blant annet siktet for ulovlig tvang mot en kvinnelig psykolog i forbindelse med flukten.

I tillegg er han siktet for å ha truet en mannlig fengselsbetjent med at han hadde en bombe. Utenfor fengselet skal han videre ha truet fengselsbetjenten med en pistollignende gjenstand.

Truet sjåfør

Til sist er han siktet for å ha truet en mannlig sjåfør i en varebil.

– Kjør, kjør, kjør. Hvis du ikke kjører bilen, skyter jeg deg, skal han ha sagt til sjåføren.

Ifølge BT og Ekstra Bladet kom 49-åringen til dagens rettsmøte iført de samme klærne som under fluktforsøket i går. BT skriver at han «ser meget trøtt ut» og at han skal ha forsøkt å få øyekontakt med de syv journalistene som har fått plass i retten.

Den drapsdømte Peter Madsen forsøkte tirsdag å rømme fra fengselet ved hjelp av en falsk bombe og en etterligning av en pistol.

Nye bilder viser flukten

En overvåkingsvideo viser Peter Madsen etter at han truet seg ut av fengselet. Bildene viser en mann som kommer gående i rolig tempo med blå bukser og sort jakke med en sekk på ryggen. Det er lite som minner om et rømningsforsøk.

To minutter senere gikk alarmen i et av Danmarks sikreste fengsler. I neste øyeblikk kan man se en rekke personer komme løpende i samme retning som Madsen.

Innen politiet hadde tatt igjen den tidligere ubåtkapteinen, hadde han hoppet inn i en hvit varebil. Politiet trakk våpen mot Madsen inne i varebilen og fikk satt på ham håndjern.

Men politiet avventet pågripelse til bombegruppen fikk gjort sine undersøkelser. Madsen sa til politiet at han hadde en bombe og hadde festet et bombelignende belte rundt magen, men ingen eksplosiver ble funnet i etterkant.

SE VIDEO: Madsen truet politiet med en bombe og politiet avventet derfor bombegruppen før de gikk til pågripelse. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Madsen truet politiet med en bombe og politiet avventet derfor bombegruppen før de gikk til pågripelse.

Tok gissel

Madsen tok en sivil fengselsansatt som gissel da han truet seg ut av fengselet. Kvinnen var sivilt ansatt i fengselet.

Politiet meldte ved 13-tiden tirsdag at Madsen var pågrepet og kjørt vekk. Fluktforsøket utløste en storstilt politiaksjon i danske Albertslund utenfor København.