Politiet: Ansatt tipset om at Madeleine sov uten foreldre

Ansatte på feriekomplekset Ocean Club i Praia da Luz, der familien McCann ferierte, visste at Madeleine og de to småsøsknene var alene hver kveld mens foreldrene spiste middag.

I en notatbok i resepsjonen stod det at Kate og Gerry McCann hver kveld ønsket å reservere et bord ved bassenget.

Det var viktig at de fikk et bord som lå så nær hotellrommet som mulig, skriver Sky News.

Visste at Madeleine sov alene

I notatet i resepsjonen skal det ha stått skrevet at barna lå og sov alene mens foreldrene spiste sammen med et vennepar.

Den hovedmistenkte 43-åringen skal ha bodd i dette huset som ligger i nærheten av hotellet der McCann-familien var på ferie. Foto: Carlos Costa / AFP

Alle ansatte som ville ha tilgang til informasjon om McCanns middagsvane, hadde muligheten til å skaffe seg informasjon i resepsjonen.

Sky News skriver at en ansatt skal ha overlevert denne informasjonen til tyskeren som nå er hovedmistenkt.

Den britiske kringkasteren referer til en rapport gjengitt i den portugisiske avisen Corregio de Manha.

Utro tjener

Madeleine McCann forsvant kort tid før hun skulle fylt fire år. Hun ble etterlyst over store deler av Europa. Foto: Melanie Maps / AFP

Politiet skal ha sikret seg den ansattes mobiltelefon, der de fant telefonnummeret til den hovedmistenkte.

Politiet mener at den utro tjeneren ved hotellet skal ha gitt tyskeren tips om at Madeleine var alene for at han skulle stjele ekteparets eiendeler.

Politiets teori er at istedenfor å stjele, skal tyskeren ha bortført Madeleine.

På det tidspunktet skal 43-åringen ha hatt et kriminelt rulleblad som omhandler innbrudd og seksuelle overgrep.

Ber om hjelp

4. juni gikk britisk og tysk politi ut med en oppfordring til publikum der de etterlyste mer informasjon om tyskeren. Politiet skal siden da ha mottatt 270 telefonsamtaler og e-poster.

Sky News har snakket med Anthony Summers, medforfatter til boken «Looking For Madeleine».

– Tyskeren hadde vært servitør i samme område en tid. Vi vet ikke om han var servitør ved Ocean Club, men han hadde vært servitør og kjente andre servitører som kan ha visst om det som stod i notatboka i resepsjonen, sier Summers.

– Fikk han hjelp av en utro tjener til å gjøre innbrudd, ikke nødvendigvis til å bortføre og drepe? spør Summers retorisk.

På politiets radar

Den hovedmistenkte tyskeren skal ha stått på en liste med 600 navn etter at Madeleine forsvant i 2007.

Tyskeren som er hovedmistenkt i Madeleine-saken beveget seg rundt i området Algarve i denne campingbilen på det tidspunktet Madeleine McCann forsvant i 2007. Foto: Uk Metropolitian Police / Reuters

Han skal ha oppholdt seg i det samme området i lengre tid, der han reiste rundt i en hvit og gul campingbil.

Tre uker etter at Madeleine ble borte, ble en tilsvarende bil funnet i Valencia. Føreren ble avhørt, men ikke mistenkt.

Politiet i Portugal skal ha fått kritikk for å ha latt mannen gå. The Guardian skriver at portugisisk politi insisterer på at de gav tyskerens navn til britisk politi i 2012.

Kritikk av politiet

I 2013 var tyskerens navn igjen på politiets radar, denne gang i Tyskland.

Det lokale politiet i Braunschweig skal ha sendt tips til det føderale politiet om at de måtte granske 43-åringen.

Det lokale politiet hadde overvåket mannen i lengre tid.

Mannens kriminelle rulleblad, som inkluderte overgrep mot barn, ble sendt til det føderale politiet.

Tipset ble ignorert, skriver Sky News.

Informasjonen om 43-åringen ble ikke fulgt opp av etterforskingsledelsen for det føderale politiet.

– De lokale politietterforskerne reagerte med bestyrtelse, skriver Sky News.

Kobles til to andre savnede barn

Den hovedmistenkte tyskeren sitter i et fengsel i Kiel i Tyskland for andre forhold enn Madeleine-saken, blant annet for voldtekt og narkotikakriminalitet.

Den hovedmistenkte kobles også til at fem år gamle Inga Gehricke forsvant i 2015. Foto: Inga Gehricke / AP

Tyskeren blir også koblet til to andre forsvinningssaker.

Kun 40 kilometer fra der Madeline McCann forsvant i 2007, forsvant den seks år gamle tyske gutten René Hassee 11 år tidligere.

En fem år gammel jente, Inga Gehricke, forsvant fra en skogstur med familien i Sachsen-Anhalt i 2015.

Den tyske hovedmistenkte kobles nå også til hennes forsvinning.

Tysk politi sier at de vet at Madeleine McCann er død.

Britisk politi melder at de fortsatt ser på Madeleine-saken som en forsvinningssak.