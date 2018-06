– Personen var forberedt på å skyte folk. Hans intensjon var å gjøre skade, sier fungerende politimester i Anne Arudel County, William Krampf, på en pressekonferanse.

PRESSEKONFERANSE: Fungerende politimester i Anne Arudel County, William Krampf. Foto: Alex Wroblewski / AFP

Det skal være sendt trusler om vold rettet til avisen i sosiale medier senest samme dag som angrepet. Politiet undersøker hvem som står bak disse, og hvilken sammenheng de har med skytingen.

CNN skriver at den antatte gjerningsmannen skal ha saksøkt avisen i 2012 for ærekrenkelser, men at saken skal ha blitt henlagt.

Fem personer ble skutt og drept i redaksjonslokalene til avisen Capital Gazette i Annapolis, Maryland, torsdag ettermiddag.

Ofrene har blitt identifisert, og ifølge lokale myndigheter skal alle fem være ansatt i avisen. Én av ofrene er Capital Gazettes redaktør Rob Hiaasen, opplyser broren hans Carl Hiaasen til CNN.

Politiet har heller ikke gått ut med, eller bekreftet identiteten til gjerningsmannen.

Utløste røykgranater

Mannen som er pågrepet var bevæpnet med rifle, bekrefter politiet i Annapolis på pressekonferansen.

SIKRET OMRÅDET: Politiet har sperret av området rundt avisredaksjonens lokaler etter skytingen. Foto: Jose Luis Magana / AP

Mannen hadde også med seg røykgranater som han skal ha utløst da han gikk inn i bygget.

Flere amerikanske medier har meldt at mannen skal ha skadet fingertuppene sine, for å gjøre det vanskeligere for politiet å identifisere ham for politiet. Politisjef William Krampf verken bekrefter eller avkrefter dette på pressekonferansen.

Ifølge CNN, AP og flere andre amerikanske medier, som siterer politifolk som ikke står frem med navn, skal gjerningspersonen være identifisert ved hjelp av ansiktsgjenkjenningsteknologi. Politiet har heller ikke bekreftet dette.

Politiet søker ifølge CNN på adressen der den mistenkte bor. Hva som var mannens motiv for skytingen er ikke kjent.

Foto: Susan Walsh / AP

Flere drept og alvorlig skadd

Gjerningspersonen er beskrevet som en hvit mann i slutten av 30-årene. Etter alt å dømme skal mannen, som er pågrepet av politiet, være den eneste som avfyrte skudd i redaksjonslokalet til avisen Capital Gazettes redaksjonslokaler i Annapolis i Maryland.

Minst fem personer er skutt og drept, og flere personer er alvorlig såret. Skytingen skjedde torsdag ettermiddag lokal tid.

Gjerningsmannen skal ha løsnet skudd mot de ansatte i avisa gjennom en glassdør i redaksjonslokalet.

Lager fredagsavis

Ansatte i Capital Gazette melder natt til fredag norsk tid på Twitter at de arbeider på spreng med å lage en fredagsutgave av avisen, på tross av de triste omstendighetene i redaksjonen.

Reporterne Chase Cook og fotograf Joshua McKerrow jobber med morgendagens avis, mens de venter på nyheter om hendelsen i deres egne redaksjonslokaler. Foto: Ivan Couronne / AFP

– Jeg kan fortelle dere dette: Avisa kommer ut i morgen, skriver journalist i Capital Gazette, Chase Cook, på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

The Capital Gazette ble grunnlagt i 1884, og er eid av The Baltimore Sun.