Politiet sperret av område i London sentrum 

Evening Standard skriver at politiet har ryddet busstasjonen og deler av jernbanestasjonen London Bridge for passasjerer som følge av sikkerhetstrusselen.

Ifølge flere medier skjer evakueringen på grunn av et mistenkelig kjøretøy som står parkert i området. Et øyenvitne sier til BBC at politiet har fortalt at det er snakk om en mistenkelig rød bag.

Også selve brua er stengt for trafikk, og omkringliggende kontorer og et helsestudio er evakuert.

Ifølge BBC har politiet satt en bomberobot har blitt utplassert.

Øyevitner forteller at et større område er sperret av, mens et stort antall utrykningskjøretøyer er på stedet.

Det er uklart hvorfor politiet slo alarm, men øyevitner på stedet sier til lokale medier at de har hørt rykter om at det skyldes et mistenkelig kjøretøy.