Politiet provoserer – ber redde kvinner stoppe buss for å få hjelp

Sarah Everard (33) ble meldt savnet 3. mars, da hun var på veg hjem i London etter et besøk hos en venninne.

En uke senere ble hun funnet død i en bekk i Ashford, sørvest for London, skriver BBC.

Politimannen Wayne Couzens ble torsdag dømt til livstid for å ha bortført, voldtatt og kvalt Everard.

Couzens skal ha stanset Everard med påskudd om at hun brøt koronareglementet, og sagt at han måtte arrestere henne.

Saken har ført til flere protester, minnemarkeringer og massiv kritikk mot politiet i London. Flere kvinner har uttrykt mistillit mot politiet.

Det har også satt fart på den nasjonale debatten om vold mot kvinner.

Sarah Everard ble bare 33 år gammel. Nå får utspill fra londonpolitiet i etterkant av drapet på Everard det til å koke i Storbritannia. Foto: - / AFP

«Vink en buss til siden»

Nå har uttalelser fra politiet i hovedstaden, the Metropolitan Police, gjort diskusjonen enda mer betent.

Fredag presenterte politiet en rekke råd for kvinner som frykter at politimannen som stopper dem, kanskje ikke har gode intensjoner.

Blant rådene var å ringe nødnummeret, forsøke å få kontakt med forbipasserende, eller å vinke en buss til siden for hjelp, skriver The Independent.

Å stille politiet spørsmål som «Hva gjør du her?», eller «Hvor er kollegene dine?», ble også nevnt.

Drapet på Sarah Everard har skapt mye engasjement i Storbritannia. Her fra en minnemarkering i London i mars. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Rådene kommer som et svar på det økende presset fra samfunnet om en tydelig strategi for hvordan politiet skal hindre vold mot kvinner.

På sine hjemmesider understreker politiet viktigheten av drapet på Everard i utformingen av rådene.

Kvinner The Independent har snakket med sa de var forferdet over rådene fra hovedstadspolitiet.

– Det er både skammelig og skremmende at politiet kommer med slike råd. Å sette spørsmålstegn ved en politibetjents legitimitet kan i verste fall føre til arrest, sa Charlotte Kneer, leder for et hospits for kvinner.

– Det er ikke kvinner som må endre oppførselen sin, det er politiet, la hun til.

Politikere i landet har kalt forslagene «irrasjonelle» og «fryktelige».

Rådene fra Metropolitan-politiet, her ved politisjef Cressida Dick, har ikke blitt tatt godt imot av den britiske befolkningen. Her er Dick avbildet under en pressekonferanse etter at Wayne Couzens ble dømt til fengsel på livstid. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Oppfordret kvinner til å være smartere

Samtidig som det har blitt bedt om at sjefen for Metropolitan-politiet, Cressida Dick, skal gå av, har uttalelser fra en politiombudsmann skapt furore.

Philip Alott så seg nødt til å beklage etter et utsagn til BBC Radio om at kvinner bør være mer «gatesmarte».

Han sa også at Sarah Everard ikke burde ha godtatt den falske arrestasjonen, som endte med hennes død.

– Kvinner bør i større grad vite hva man kan bli arrestert for og ikke. Kanskje kvinner bør litt inn i politiets prosedyrer, uttalte ombudsmannen.

Alott har siden blitt anklaget for å gi Everard skylden for at hun ble drept.

– Problemet er at menn er voldelige, ikke at kvinner ikke klarer å beskytte seg, sa Lucy Arnold, en av dem som har arrangert minnemarkeringer etter drapet på Everard.

I tillegg har politiminister Kit Malhouse fått kritikk for å ha sagt at det er opp til hvert enkelt politidistrikt å avgjøre om vold mot jenter og kvinner er en alvorlig forbrytelse eller ikke.