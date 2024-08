22 personar var ombord luksusyachten «Bayesian» då eit uvêr trefte utanfor Sicilia mandag denne veka.

15 personar blei redda i land, medan sju omkom. Blant dei sju er teknologigründaren Mike Lynch (59) og den 18 år gamle dottera hans Hannah.

Laurdag seier italienske påtalestyresmakter at dei opnar for drapsetterforsking av forliset. Pressekonferansen der dei informerer om hendinga, pågår no.

Etterforskinga er ikkje retta mot ein enkeltperson, seier representant for påtalestyresmaktene i byen Termini Imerese, Ambrogio Cortasio.

Men han stadfestar at ein eller fleire individ kan bli sikta.

– Kapteinen og båtmannskapet er ikkje pålagde å bli på Sicilia under etterforskinga, sa han, men la til at han håper at dei kan vere «tilgjengelege for vidare spørsmål».

Sju døde

I går fann dykkarar den siste sakna personen etter forliset.

Yachten skal ha sunke akterut først, for så å rulle over på høgresida, forklarar Bentivoglio Fiandra, brannsjef i Palermo. Han er med i dykkarane sitt redningsteam.

Brannsjef i Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra, på pressekonferansen no. Foto: Louiza Vradi / Reuters

Passasjerane ombord i båten skal då ha samla seg på venstre side av båten, der dei siste luftlommene var medan båten sank.

Redningsmannskapen fann fem omkomne i same kabin på venstre side, og ein i ein annan kabin på venstresida.

Båten ligg framleis på botnen

Når yachten kan bli henta opp frå havets botn, kan ikkje nestleiar for kystvakta i Palermo svare sikkert på.

Ved spørsmål frå journalistar seier han at det kjem an på fleire faktorar, sjølv om eigaren av båten har uttrykt interesse for å få båten tilbake igjen.

– Vi er mellom anna nøydde til å tømme tankane til båten, slik at vi unngår frislepp av miljøgiftar, seier han.