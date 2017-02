Politiet om drapet på Kim Jong uns bror: Drapsmistenkt trodde hun deltok i TV-show

Historien ble først fortalt av en slektning av den pågrepne kvinnen på indonesisk tv. Nå har også politiet gått ut med hvordan drapet skal ha skjedd.

Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ble drept på en flyplass i Kuala Lumpur på tirsdag.

Omstendighetene rundt dødsfallet har vært uklare, men i løpet av uken er tre personer blitt arrestert.

Onsdag ble en 28 år gammel vietnamesisk kvinne pågrepet. Overvåkningsbilder fra flyplassen i Kuala Lumpur viser henne i en hvit genser med bokstavene LOL (Laughing Out Loud).

Torsdag ble en 25 år gammel indonesisk kvinne og hennes 26 år gamle malaysiske kjæreste pågrepet.

– Ble lurt

GA OPPSIKTSVEKKENDE INFORMASJON: Indonesias nasjonale politisjef Tito Karnavian ga sine uttalelser til reportere i Indonesia. Foto: DARREN WHITESIDE / Reuters

Nå forteller den indonesiske kvinnen som ble arrestert at hun ble lurt til å tro at hun var en del av humorprogram, skriver Associated Press.

Indonesias politisjef Tito Karnavian sier fredag at den 25 år gamle kvinnen ble betalt for å være med i et TV-show der folk blir lurt mens de filmes med skjult kamera.

Karnavian sier 25-åringen og en annen kvinne skulle få menn til å lukke øynene og deretter spraye dem med vann.

– Dette gjorde de tre eller fire ganger, og de fikk et par dollar for det. Da Kim Jong Nam kom, var det angivelig farlige materialer i sprøyta, sier Karnavian.

– Hun var ikke klar over at det var et attentat som angivelig utenlandske agenter står bak, uttaler Karnavian, som sier han har fått informasjonen fra malaysiske myndigheter.

DREPT: Som eldste sønn kunne Kim Jong-nam tatt sin fars plass som Nord-Koreas leder. I stedet ble han sendt i eksil etter å ha levd som rebell og playboy. Denne uka ble han drept i Malaysia. Foto: Shin In-seop / AP

Slektning: Leid inn til komedie

Politisjefens uttalelser kommer etter at en slektning av 25-åringen sa på indonesisk tv at hun hadde blitt leid inn for å være med i en kort komedie, og skulle til Kina som del av arbeidet.

Indonesiske innvandringsmyndigheter sier ifølge nyhetsbyrået AP at kvinnen reiste til Malaysia og andre land, uten å spesifisere dette.

Nekter å godta obduksjonsrapport

Nord-Korea sier de nekter å godta en obduksjonsrapport gjort i Malaysia, og krever at kroppen blir sendt til Nord-Korea umiddelbart.

– Malaysia presset gjennom obduksjonen uten vår tillatelse, og vi vil kategorisk avvise resultatet som er gjort uten vår deltagelse, sier Nord-Koreas ambassadør i Malaysia, Kang Chol.

Kang mener det malaysiske politiet ble presset av fiendtlige styrker, spesielt Sør-Korea, og at obduksjonen var et brudd på menneskerettighetene.