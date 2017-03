Politiet navngir terrormistenkt: Khalid Masood

Politiet i London har identifisert Khalid Masood (52) som den terrormistenkte, opplyser de i en pressemelding.

– Masood var ikke gjenstand for en pågående etterforskning, og vi hadde ingen etterretningsinformasjon om hans terrorplaner, opplyser politiet.

52-åringen er derimot tidligere straffedømt for blant annet overfall, ulovlig våpenbesittelse og forstyrrelse av ro og orden.

Han ble først dømt i 1983 og ble sist dømt i 2003 for besittelse av en kniv.

Fire personer, inkludert gjerningsmannen, mistet livet i angrepet like ved det britiske parlamentet i går.

Foto: Illustrasjon: Vidar Kvien / Google Earth / Kilde: BBC / NRK

Født i England

Masood ble født i det sørøstlige England, men levde nå i West Midland. Han skal ha benyttet en rekke ulike navn, men politiet hadde altså ingen etterretningsinformasjon om at han planla å gjennomføre et terrorangrep.

Terrorgruppen Den islamske staten (IS) hevder ifølge sitt eget propagandabyrå Amaq at de står bak angrepet.

Det er første gang at ekstremistgruppen har tatt ansvar for et angrep i Storbritannia, skriver Afp.

IS hevder at gjerningspersonen var «en av dets soldater».

Drepte tre

Det brutale angrepet startet da terroristen kjørte bil over Westminster Bridge og meide ned flere mennesker, deriblant tre politimenn.

Deretter kolliderte bilen i nærheten av parlamentet, og terroristen gikk ut av bilen bevæpnet med kniv.

Han gikk så mot parlamentsbygningen og knivstakk en politibetjent, før politiet skøyt og drepte terroristen.

Åtte pågrepet

Åtte personer ble pågrepet i seks ulike aksjoner i Birmingham og London natt til torsdag, men Theresa May opplyste torsdag ettermiddag at de ikke har grunn til å tro at flere angrep er nært forestående.

Statsministeren sier videre at britene «ikke er redde» og at politimannen som ble drept var en helt.

– Å opptre som normalt er den beste responsen på terror, sier hun.