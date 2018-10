De anonyme, gule konvoluttene har skaket opp hele det politiske USA. Selv om ingen er skadet av rørbombene, har de spredt frykt og uro.

Politiet er fortsatt usikre på om bombene var ment å gå av og drepe, eller om de er sendt mest for å skremme.

Uansett foregår det en intensiv klappjakt på avsenderen, der tjenestemenn fra både lokalt og føderalt politi, Secret Service og flere andre føderale byråer jobber på høygir. Justisdepartementet er også koblet inn.

Så langt er det oppdaget 10 pakker med eksplosiver som var ment å havne hos personer som har gjort seg bemerket med sin kritikk av president Donald Trump.

Mange av dem er kjente hatobjekter for det politiske ytre-høyremiljøet i USA.

Samme bombe og konvolutt

Likheten mellom bombene og innpakningen gjør at politiet tror at det er samme avsender.

Rørbombene er konstruert rundt et svart plastrør, tettpakket med krutt, knust glass og metallsplinter. Dette er koblet til en klokke og vanlige batterier, som skulle sørge for at bombene gikk av på et bestemt tidspunkt. Bombene var surret inn i sort elektrikertape.

I enkelte av konvoluttene ble det også oppdaget et hvitt pulver. Politiet har analysert pulveret og opplyste på en pressekonferanse i dag at det ikke inneholder giftstoffer.

Rørbombene beskrives som svært amatørmessig laget.

New York-guvernør Andrew Cuomo opplyser at bombene er amatørmessig laget. Foto: Drew Angerer / AFP

– Det ser ut som om noen har fulgt en oppskrift som er funnet på Internett, sier New York-guvernør Andrew Cuomo, som støtter seg på politiets oppfatning.

En polititjenestemann sier til nyhetsbyråets Reuters at bombemakeren kan ha brukt «Anarkistenes kokebok», en håndbok i hvordan lage bomber som ble utgitt tidlig på 1970-tallet.

De hjemmelagde bombene lå i gule bobleplastkonvolutter, som godt gjentapet og påklistret seks frimerker. Navn og adresse til mottaker og på avsender var maskinskrevet og limt på konvoluttene.

Alle pakkene var påsatt samme avsender: den tidligere lederen av det demokratiske partiet og nåværende kongressrepresentant, Debbie Wasserman Schultz.

Under opptakten til presidentvalget i 2016 ble Schultz beskyldt for å ha sørget for at Hillary Clinton ble Demokratenes presidentkandidat.

En bombegruppe var raskt på plass utenfor kontoret til kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz i Sunrise, Florida. Hennes navn er brukt som avsender på bombepakkene, og en av dem kom i retur til Schultz. Foto: Joe Raedle / AFP

Mener sporene peker mot Florida

Politiet vil foreløpig ikke spekulere i hvem som har sendt bombene. Men etterforskerne konsentrerer seg om spor som peker mot Florida. Dette ifølge en anonym politikilde som flere medier siterer.

Det er i Florida Debbie Wasserman Schultz har sitt lokale kontor.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fordi bombene ikke var detonert, kan de gi politiet gode spor.

Bombene er nå hos FBIs rettslaboratorium i Quantico i delstaten Virginia.Der vil bombeeksperter trolig vil plukke dem forsiktig fra hverandre og undersøke hver eneste komponent svært nøye.

Politiet vil deretter lette etter mulige deler av fingeravtrykk, hårrester og andre DNA-spor.

Hver eneste del i bomben vil bli forsøkt sporet tilbake; hvem har produsert de enkelte elementene og i hvilke delstater, byer og butikker er de solgt.

FBI tør ikke utelukke at det kan være sendt ut flere pakker, som ikke har blitt funnet eller dukket opp ennå.

Politiet ber også publikum om tips, og mange har allerede kontaktet dem med observasjoner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trolig sendt med posten

Bombene skulle til ulike adresser i fem delstater: New York (Hillary Clinton, George Soros, John O. Brennan og Robert De Niro), Washington D.C. (Barack Obama), Delaware (Joe Biden), Florida (Eric Holder) og California (Maxine Waters).

De tre siste bombene ble funnet tidlig torsdag morgen lokal tid, adressert til skuespilleren Robert De Niro og tidligere visepresident Joe Biden.

En pensjonert politimann som arbeidet for De Niros filmproduksjonsselskap ringte sine gamle kolleger da han husket å ha sett en konvolutt lik den CNN hadde mottatt, opplyste NY-politiet i dag.

De to pakkene som var ment for tidligere visepresident Joe Biden ble oppdaget på et postkontor i Wilmington, Bidens hjemby, samt et postmottak i New Castle, begge i delstaten Delaware. En av pakkene til Biden skal ha blitt holdt tilbake på grunn av manglende porto samt feil adresse.

Pakken til kongressrepresentanten Maxine Waters ble også funnet på et postmottak, i Los Angeles.

NY-politiet kom raskt til da den pensjonerte politimannen som arbeidet for Robert De Niros filmproduksjonsselskap slo alarm. Foto: Social Media / Reuters

Bombepakken til den liberale investoren og milliarden George Soros kom helt frem til postkassen hans, mens pakkene til ekspresident Obama og eksutenriksminister og eksførstedame Hillary Clinton ble oppdaget og stanset av Secret Service, som gjennomgår alt som sendes til tidligere presidenter før de gis videre til mottakeren.

Hos CNN var det fjernsynskanalens postmottak i Time Warner-bygningen i New York som fattet mistanke.

De amerikanske politietterforskerne tror derfor at alle pakkene har vært postlagt og formidlet av det amerikanske postvesenet på en eller annen måte.

Det kan gi etterforskerne god hjelp. US Postal Service har et avansert sporingssystem, hvor hver eneste pakke blir avbildet før den sendes av gårde.

Det betyr at det kan være håp om å raskt å finne frem til avsenderstedet.