Politiet lei av mopedtjuvar – køyrer rett på dei

London Metropolitan Police har sett ned ei eiga gruppe spesialtrente politifolk til oppgåva. Dei har fått spesialtrening slik at dei rammar mopedane på ein måte som ikkje fører til skade på dei på mopedane.

London-politiet opplyser at dei faktisk køyrer på mopedar sjølv i høg fart. Det er ikkje sett ei maksimum fart der slike påkøyringar kan skje, og målet er alltid det same. Å provosere fram at den eller dei på mopeden skal falle av, eller å provosere fram eit krasj.

Mange mopedtjuvar reknar truleg med at politiet ikkje vil køyre på dei dersom dei køyrer fort utan hjelm, men dei har ingen grunn til å kjenne seg trygge. Politifolka vil vurdere korleis dei reagerer i kvart enkelt tilfelle, blir det opplyst frå Scotland Yard.

Ifølgje BBC etterforskar det som svarar til Spesialeininga for politisaker tre tilfelle der mopedar er påkøyrde av politiet, men at den nye spesialgruppa mot mopedtjuvar ikkje har vore involvert i nokon av desse hendingane.