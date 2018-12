Politiet jakter navngitt 29-åring etter julemarked-angrep

En tidligere straffedømt 29-åring fra Strasbourg, som sto på politiets høyrisikoliste over personer som kan ha blitt radikalisert, jaktes nå av politiet i hele Frankrike.

Etterforskningsledelsen i Paris opplyser at øyenvitner har sagt at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar».

Ifølge nyhetsbyråene Reuters og AP har fransk politi identifisert den mistenkte som Cherif Chekatt. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet av politiet.

Tre personer ble drept og 13 er skadd, flere av dem alvorlig, etter at en person åpnet ild mot en folkemengde som gjestet et julemarked i den franske byen Strasbourg tirsdag kveld.

Flere hundre politimenn søker nå etter den antatte gjerningsmannen som flyktet fra åstedet.

Fra Strasbourg

Motivet er foreløpig ukjent, men skytingen etterforskes som et terrorangrep, og beredskapsnivået i landet er hevet.

29 år gamle Chekatt vokste opp som en av sju søsken i Strasbourg, og fransk-marokkansk bakgrunn.

Han har tidligere vært i arbeid for kommunen, men har vært arbeidsledig de siste syv årene.

Domfelt 27 ganger

Den mistenkte mannen er kjent av politiet fra en rekke tidligere forhold.

29-åringen er tidligere domfelt 27 ganger tidligere i Frankrike, Tyskland og Sveits, men disse dommene skal ikke være terrorrelaterte. Etter å ha sonet deler av en fengselsstraff på to år og tre måneder i Tyskland ble han deportert tilbake til Frankrike i 2017.

I 2016 ble 29-åringen oppført på listen over personer som kan utgjøre mulig fare for rikets sikkerhet som følge av radikalisering, skriver nyhetsbyrået AP.

Denne listen, kalt «Fiché S», består av 26.000 navn, og 10.000 av disse skal være knyttet til radikaliserte grupper.

– Den mistenkte er en kjent person for våre tjenester. Han har flere fengselsopphold bak seg, og det var under ett av disse at det ble fanget opp at han kunne være radikalisert, opplyste Laurent Nuñez, statssekretær i innenriksdepartementet.

Nunez sier onsdag morgen at fem personer har vært inne til avhør i forbindelse med skytingen i løpet av natten.

Siktet mot sivile

Julemarkedet i Strasbourg er regnet som det største og eldste i Europa, med tradisjoner tilbake til 1570.

Ifølge ordføreren i byen, Roland Ries, kom den mistenkte seg innenfor markedets sikkerhetssone og åpnet ild.

Vitner har fortalt at skytingen varte i opptil 15 minutter, og at det ble avfyrt en rekke skudd.

Talsmann i det franske militæret, Patrik Steiger, sier til nyhetsbyrået AP at den mistenkte ikke skjøt mot sikkerhetsstyrkene som patruljerte området, men derimot mot de sivile besøkende på markedet.

Etter to skuddvekslinger med politiet, klarte den antatte gjerningsmannen å flykte fra området.

Ifølge avisen Le Monde ble den mistenkte skadet i armen, og rømte fra stedet i en taxi.

En taxisjåføren skal senere ha meldt seg til politiet, og forklart at en bevæpnet og såret mann var passasjer, skriver avisen.

En politimann skal ha blitt skadet i hånden under skuddvekslingen.

Skyting ved julemarked i Strasbourg Du trenger javascript for å se video.

Fant eksplosiver

Tirsdag morgen forsøkte politiet å pågripe den antatte gjerningsmannen for et annet forhold han var mistenkt for.

Ifølge Le Figaro var 29-åringen mistenkt for ran, mens andre medier skriver at han var mistenkt for drapsforsøk.

Le Figaro skriver at de andre mistenkte i den pågående etterforskningen 29-åringen var mistenkt i, allerede var blitt pågrepet på dette tidspunktet.

Da politiet ankom leiligheten var han ikke hjemme, og under den påfølgende ransakelsen av boligen ble det ifølge nyhetsbyrået AP funnet eksplosiver.

Tysk politi bekrefter onsdag formiddag at de bistår fransk politi i letingen etter den mistenkte 29-åringen.