Politiet i USA brukte elektrosjokkpistol mot bestemor (87)

Hendelsen skjedde fredag forrige uke da en ansatt ved en ungdomsklubb i Georgia ringte politiet etter å ha sett Martha Al-Bishara skjære løvetenner med en kniv på klubbens eiendom. Al-Bishara, som bor like ved, kunne ikke engelsk.

Da politiet kom til stedet, endte de med å bruke en elektrosjokkpistol mot 87-åringen fordi hun ikke slapp kniven.

– Politimannen brukte elektrosjokkpistolen i stedet for å bruke dødelig makt. Det var den mildeste formen for makt vi kunne bruke for å simpelthen stoppe den daværende trusselen, sier politisjef Josh Etheridge i Chatsworth.

Al-Bisharas barnebarn Martha Douhne sier til NBC at bestemoren trodde hun hadde blitt skutt, fordi hun visste ikke hva elektrosjokkpistoler var. Ifølge Douhne er bestemoren såpass traumatisert at hun sliter med å sove og er redd for å forlate huset.

– En 87 år gammel kvinne med en kniv er fortsatt i stand til å skade en politimann, sier Etheridge.

Bestemoren ble siktet for ulovlig inntreden på andres eiendom og for å ha hindret en politimann i hans arbeid.