Politiet i Texas jakter bombemann etter flere drap

«Hvis du mottar en pakke som ser mistenkelig ut, eller som du ikke venter, IKKE ÅPNE DEN! Ring nødnummeret 911 umiddelbart.»

Beskjeden på Twitter kommer fra politimester Brian Manley i byen Austin i den amerikanske delstaten Texas.

Byen rystes av flere bombeeksplosjoner som hittil har tatt livet av to mennesker og såret ytterligere to.

Pakke plassert utenfor døren

For ti dager siden, 2. mars, mistet en 39 år gammel mann livet da en bombe som så ut som en pakke, eksploderte. Dødsfallet etterforskes som drap.

Mandag skjedde det igjen. En 17 år gammel gutt mistet livet etter at en bombe eksploderte da han åpnet en pakke som var plassert utenfor døra. En kvinne på 40 år ble alvorlig såret.

Eksplosjonene har skjedd i ulike deler av Austin, men mønsteret i de to sakene har vært det samme:

I løpet av natten har pakkene blitt plassert på dørmatten i boliger hvor de som bor der, er afroamerikanere. Pakkene er ikke blitt sendt med verken posten eller fraktselskaper som FedEx og UPS, skriver nyhetsbyrået AP, og har eksplodert når ofrene har åpnet dem.

ETTERFORSKER: Politiet i Austin får bistand fra FBI i etterforskningen. Foto: SERGIO FLORES / Reuters

Etterforskes som mulig hatkriminalitet

– Det er noen likheter her som gjør at vi ikke kan se bort fra at det kan være en sammenheng mellom hendelsene, sa politimester Manley da han kalte inn til en pressekonferanse etter mandagens dødsfall.

– Vi vet ennå ikke noe sikkert om motivet. Det vi vet, er at beboerne i begge husene hvor dette har skjedd, er afroamerikanske, så vi kan ikke utelukke at det er snakk om hatkriminalitet.

Bare timer etter pressekonferansen mandag måtte politiet rykke ut etter nok en eksplosjon. En kvinne i 70-årene ble fraktet til sykehus med potensielt livstruende skader. Det er foreløpig ikke kjent om også denne siste eksplosjonen skyldtes en brevbombe.

Austin huser i disse dager flere hundre tusen tilreisende i forbindelse med teknologimessen South by Southwest, kjent som SXSW.

– Jeg ber om at alle er på vakt og melder fra hvis de ser noe mistenkelig, sier Manley.

Politiet får bistand fra det føderale politiet FBI og direktoratet for alkohol, tobakk, skytevåpen og sprengstoff (ATF) i etterforskningen.