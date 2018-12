Det var nyhetsbyrået Reuters som litt over klokken 20 torsdag kveld meldte at det var hørt skuddveksling i Strasbourg.

Noen minutter senere bekreftet politiet at det er Cherif Chekatt som er skutt og drept.

Ifølge politiet skjøt Chekatt først og ble drept i skuddveksling med dem i bydelen Neudorf i Strasbourg torsdag kveld. Foto: Handout / AFP

Det skjer etter at det har pågått en intens klappjakt etter mannen som er mistenkt for å ha skutt og drept tre og skadet 13 for to døgn siden.

En politistyrke på 700 har jaktet på den mistenkte i over to døgn.

Angrepet fant sted tirsdag kveld da gjerningsmannen åpnet ild mot det populære julemarkedet i sentrum av Strasbourg, idet han ifølge øyenvitner ropte «Allahu akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk.

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med to kilder i politiet i Strasbourg som bekrefter at det er Chekat som er skutt og drept av politiet.

Det skal ha skjedd i området Neudorf i den franske byen.

Senere torsdag kveld meldte Reuters at også Frankrikes innenriksminister Christophe Castander bekrefter at den terrormistenkte Cherif Chekatt er drept.

Skuddveksling

Nyhetsbyrået Associated Press skriver at 29-åringen åpnet ild mot politiet og at han ble drept etter en skuddveksling.

Chekatt skal ha vært bevæpnet med en pistol og en kniv, sier en kilde i politiet til nyhetsbyrået.

Ifølge Ap hadde politiet jaktet på mannen i bydelen Neudorf også tidligere på dagen torsdag.

Fastboende og besøkende i Strasbourg tenner lys og sørger åpenlyst der tre personer ble drept og 13 ble skadd tirsdag kveld. Foto: Christophe Ena / AP

Sent torsdag kveld viser Reuters til innenriksminister Castander som sier at før den terrormistenkte ble skutt, ble han observert av en politipatrulje til fots. 29-åringen skal da ha skutt mot dem før han selv ble skutt og drept.

En thailandsk turist var en av de drepte. Mannens kone overlevde. En fransk mann som ventet på sin familie utenfor en restaurant, ble også offer for angrepet. Den tredje drepte var en mann født i Strasbourg, med afghansk bakgrunn.