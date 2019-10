Politiet i Finland om sverdangrepet: – Veldig overraskende

På en pressekonferanse onsdag opplyste politiet at de fremdeles ikke kjenner til motivet for angrepet som fant sted i går, men mener 25-åringen handlet på egen hånd.

I følge avisen Iltalehti skal kvinnen som ble drept være en 23 år gammel ukrainsk statsborger.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke informasjon om motivet og årsaken til volden. Akkurat nå mener vi at den mistenkte handlet alene og ikke at han ikke har tilknytning til for eksempel organisert kriminalitet, sier politioverbetjent Olli Töyräs.

Ifølge politioverbetjenten er det ingen indikasjoner på at den mistenkte har planlagt angrepet.

– Med tanke på hans bakgrunn, er gjerningen veldig overraskende, sa Töyräs, ifølge Hufvudstadsbladet.

Politiet har ransaket boligen til 25-åringen, men Töyräs ønsket ikke å kommentere hva som har blitt funnet der.

Politiet på vei inn i studenthjemmet der 25-åringen bodde for å foreta en husransakelse onsdag. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Får ikke gjennomført avhør

En av årsakene til at politiet ikke vet så mye om motivet så langt er at de ikke har fått avhørt 25-åringen.

Mannen, som selv er elev på skolen han angrep, ble selv skutt og hardt skadd da politiet aksjonerte. Han behandles på intensivavdeling, og vil bli avhørt så fort legene gir klarsignal til det.

25-åringen var selv elev ved yrkesskolen Savo som han gikk til angrep på. Skolen har lokaler inne i kjøpesenteret Herman.

Bilder fra finsk YLE fra stedet der voldsepisoden skjedde tidlig tirsdag ettermiddag lokal tid Du trenger javascript for å se video. Bilder fra finsk YLE fra stedet der voldsepisoden skjedde tidlig tirsdag ettermiddag lokal tid

Drepte kvinnelig elev

Ifølge øyenvitner gikk mannen først til angrep på en kvinnelig elev og hogg og stakk henne med et sverd, før han kastet noe som syntes å være en brannbombe.

Politiet sier onsdag at de så langt ikke vet om den mistenkte og drapsofferet kjente hverandre fra før.

Deretter angrep han andre elever og en lærer, før politiet kom til stedet. Ni andre ble skadet, inkludert en politimann, før det ble løsnet skudd mot angriperen. Han ble deretter pågrepet og sendt til sykehus.

Alle ofrene befant seg i samme klasserom, der det var samlet rund ti elever. Dette er den samme klassen som den mistenkte selv gikk i.

Før han ble uskadeliggjort av politiet, rakk han også å stifte en brann inne i skolens lokaler, men denne ble raskt slukket.

Ifølge politiet hadde mannen også med seg et skytevåpen, en slags luftpistol, men politiet tror ikke dette ble brukt under angrepet.

Ensom og mobbet på skolen

Finske medier tegner ellers onsdag et bilde av gjerningsmannen som en ensom gutt som har vært utsatt for mobbing og tilsidesetting helt fra barneskolen.

Han vokste opp i kommunen Siilinjärvi litt nord for Kuopio, der nyheten om at en av kommunens egne stod bak angrepet på yrkesskolen i Kuopio tirsdag har kommet som et sjokk.

– Han hadde egentlig ingen venner sier en som gikk sammen med gjerningsmannen på skolen til avisen Helsingin Sanomat.

Men rektor ved gymnaset i Siilijärvi Aurora Hansen sier til avisen at hun ikke husker at gjerningsmannen skilte seg ut på noen spesiell måte.

– Han var så langt jeg husker en helt vanlig elev sier Hansen, som forteller at stemningen på skolen har vært svært nedtrykt etter det som skjedde i Kuopio i går.

Hun er ellers bekymret for at det ikke blir gjort nok for å fange opp ungdom som har problemer.

– Det er for lite ressurser , ikke minst fordi presset på de unge i verden i dag er svært stort sier rektor Aurora Hansen.