Politiet i Bolivia tar parti mot Morales

Politiet i byen Sucre og i Santa Cruz, hvor opposisjonen i landet står sterkest, sa fredag at de ble med på et opprør mot presidenten som først var blitt startet av politiet i storbyen Cochabamba.

I en uttalelse på en lokal TV-stasjon i hovedstaden Sucre sa en maskert politimann intervjuet ved byens politistasjon at de slår seg sammen med sine kolleger i Cochabamba.

– Vi kan ikke fortsette med denne narkoregjeringen og dens urettferdige demokrati, sa politimannen.

I Santa Cruz stengte politimenn stasjonen og flere menn med uniform klatret opp på taket og veivet med det bolivianske flagget. I hovedstaden La Paz og i Trinidad, nordøst i landet, samlet hundrevis av demonstranter seg rundt politistasjonene og oppfordret tjenestemennene om å vende Morales ryggen.

Sittende president Evo Morales er kraftig presset etter at han for tre uker siden erklærte seg som vinner av valget. Morales' hovedutfordrer Carlos Mesa krever en andre valgrunde. Luis Fernando Camacho, som leder den delen av opposisjonen som har tilhold i Santa Cruz-regionen, krever at Morales går av.

Fredag meldte nyhetsbyrået Reuters at regjeringen sa en revisjon av valget vil være klar tidlig neste uke. Denne kan enten kan støtte president Morales seier eller åpne døren for en ny avstemning.