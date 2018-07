Politiet har kontroll på bevæpnet mann som forskanset seg på supermarked

En kvinne ble drept inne på supermarkedet, der en bevæpnet mann forskanset seg inne i butikken, opplyser ordfører i Los Angeles Eric Garcetti.

Klokken 3.39 norsk tid, meldte politiet i Los Angeles at de hadde pågrepet mannen som forskanset seg inne i butikken, etter å ha forsøkt å rømme fra politiet.

Ifølge Mike Lopez i Los Angeles-politiet til CNN, skal mannen, som skal være i midten av tenårene, ha skutt sin bestemor og en yngre kvinne tidligere på dagen, og så ha rømt fra stedet i en Toyota.

Deretter skal politiet ha fulgt etter ham, og han skal ha skutt mot politiet, skriver CBS. Til slutt skal mannen ha endt opp utenfor matbutikken i Silver Lake, hvor han skal ha kjørt inn i en stolpe, før han gikk inn i butikken.

Evakuert ut

Det lokale brannvesenet bekrefter at en ung kvinne i 20-årene er skadd og fraktet til sykehus med mindre skader. Hun skal ha blitt reddet ut av en bil.

Ifølge AP skal en av dem som har klart å komme seg ut av supermarkedet være en 91 år gammel mann. Politiet skal ha kommet inn i butikken etter rundt en halvtime, og fått han og flere andre til å skynde seg ut.

Den 91 år gamle mannen ved navn Dave Kohle, forteller nyhetsbyrået at politiet løsnet skudd mot den mannlige sjåføren, og knuste glassdøren inn til supermarkedet. Deretter skal de som var inne i butikken ha lagt seg på gulvet.

Kohle forteller videre at mannen skal ha løpt innover i butikken mens han ropte til folk, men at han selv ikke hørte flere skudd.

Bilder i sosiale medier viser folk som prøver å komme seg ut av butikken gjennom blant annet et vindu, og video filmet fra et såkalt nyhetshelikopter viser folk som forlater bygget gjennom inngangsdøren med hendene over hodet.

På Twitter skriver USAs president Donald Trump at han følger den mulige gisselsituasjonen i Los Angeles tett.