– Politiet stod klare før paraden startet. De startet med tåregass og skyting av plastkuler for bare noen minutter siden, sier norske Thomas Gjedebo.

Han er i Ankara for å delta i årets Pride-parade og for å se om den går fredelig for seg. Paraden er ved Midtøstens tekniske universitet (METU).

Siden området var stengt for alle andre enn studenter, slapp ikke Gjedebo inn. Han sitter på et hotellrom i nærheten og følger situasjonen på nett.

Ifølge Amnesty har politiet pågrepet flere stunder som deltok i Pride-toget ved universitetet i Tyrkia. Foto: Amnesty Tyrkia

Gjedebo har kontakt med organisasjonen som jobber opp mot skeive studenter på tyrkiske universiteter.

For få minutter siden fikk han bekreftet det mange fryktet. Politiet grep inn, forteller Gjedebo.

Videoer publisert av studentorganisasjonen ved universitetet, viser folk med flagg som går i toget. Videoene skal være fra dagens parade. Det er også publisert videoer av politiet som løper etter deltakerne.

– Dette er en varslet katastrofe, sier Gjedebo.

Skal ha pågrepet studenter

Amnesty i Tyrkia skrev i en pressemelding at de ville ha folk ved universitetet for å følge toget.

De har i dag publisert flere videoer og bilder som skal vise studenter som deltar i paraden.

– Politistyrker kom mot biblioteket og advarte studentene om å spre seg. Umiddelbart etter varselet begynt politiet å gripe inn og pågripe studentene, skriver organisasjonen i et Twitter-innlegg.

I innlegget har de publisert en video som viser politi som løper etter studentene. Man ser også at politiet pågriper noen av deltakerne i toget.

I et annet innlegg skriver også organisasjonen at politiet tok i bruk tåregass under paraden.

Flere pågrepet ved forrige demonstrasjon

Thomas Gjedebo er i Ankara for å delta i paraden. Han slapp ikke inn på området. Foto: Privat

Det har vært knyttet spenning til om paraden i det hele tatt ville gjennomføres.

Universitetets ledelse har fra før lagt ned forbud mot årets arrangement.

I 2019 ble studenter og ansatte som deltok i den fredfulle demonstrasjonen på campus møtt med brutal oppførsel fra politiet.

– For tre år siden ble en fredfull Pride-parade på METU møtt av politi som brukte pepperspray, plastkuler og tåregass. Deltakere ble pågrepet og dratt gjennom rettssaker før de ble løslatt, sier Amnesty-direktør i en pressemelding.

– Det er ekstremt trist at ingen lærdom har blitt tatt av denne hendelsen, skriver Amnesty Tyrkia på Twitter i dag.

Vant pris

Tyrkia er ett av landene i Europa der det er verst å være skeiv. Det skriver organisasjonen ILGA Europa.

Til tross for at det ikke er ulovlig å være skeiv i Tyrkia, er det utfordrende å gjennomføre Pride-tog. I 2015 ble det blant annet lagt ned et forbud mot Pride-parader i Istanbul. Deltakere har siden blitt møtt med vannkanoner og gummikuler.

Dette har også skeive studenter kjent på kroppen. Samtidig har de fått støtte verden rundt. Studentorganisasjonen som stod bak paraden i Ankara i 2019, vant to år senere Studentenes fredspris.

Aktivister demonstrerer i Ankara, sommeren 2021. Også etter denne demonstrasjonen ble flere pågrepet av politiet. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Prisen deles ut hvert annet år. Den går til studenter eller organisasjoner som jobber for å fremme fred, menneskerettigheter og demokrati.

Det var Gjedebo som ledet Studentenes fredspris da den tyrkiske studentorganisasjonen fikk prisen.

– I 2019 var det samme type reaksjoner. Mange ble sittende i rettssystemet i to år, og risikerte fengsel. Før årets parade var det varslet at det ville komme kraftigere reaksjoner enn den gangen, sier Gjedebo.