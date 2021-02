Politiet bruker vannkanoner mot demonstrantene i Myanmar

Etter at det mandag for tredje dag på rad samlet seg mange demonstranter i Naypyitaw, tok politiet vannkanoner i bruk mot folkemengdene, ifølge AFPs fotograf på stedet.

Fotografen melder at to personer ble skadd, og i bilder av hendelsen på sosiale medier kan man se to menn kollapse etter å ha blitt sprayet ned. Ifølge demonstranter er det kjemikalier i vannet.

Demonstrantene trosser kuppmakerne og demonstrerer mot kuppet 1. februar. Militæret tok makten og hevdet å ha bevis for at valget i november var et resultatet av valgfusk.

Militærjuntaen har innført ett års unntakstilstand, før det ifølge dem skal holdes nyvalg. De har ikke sagt noe om når valget skal holdes.

Aung San Suu Kyi er satt i husarrest og ble to dager etter kuppet også siktet for ulovlig import og bruk av walkietalkier.

Kuppet har blitt møtt med bred internasjonal motstand. Norge er blant landene som har fordømt kuppet, og som har bedt om at Aung San Suu Kyi og de andre lederne løslates. USA har truet med sanksjoner.

I helgen var det store demonstrasjoner i den tidligere hovedstaden Yangon og andre byer i Myanmar.

Politiet bruker vannkanoner mot demonstranter i Myanmar Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Strømmer til

De fortsetter mandag morgen.

– Dette er en arbeidsdag, men vi går ikke på jobb selv om de trekker oss i lønn, sier den 28-årige fabrikkarbeideren Hnin Thazin.

Demonstrantene inkluderer ifølge BBC både lærere, advokater, bankansatte og andre statlige ansatte. Tusen lærere marsjerer også fra utkanten av landets tidligere hovedstad til Sule Pagoda.

Det er midt i hjertet av Yangon sentrum og en viktig plass i moderne burmesisk politikk, ideologi og geograf. Her har det vært holdt demonstrasjoner mot tidligere militærjuntaer.

Det skal også være oppfordringer på nettet hvor ansatte blir bedt om å demonstrere istedenfor å jobbe.

Demonstrantene holdt opp plakater hvor det står «Slipp våre ledere fri, respekter våre stemmer» og «Redd demonkratiet»

Demonstranter holder tre fingre i været under demonstrasjon mot militærkuppet i Myanmar. Foto: AP

Tre fingre for demokratiet

I Yangon vokste en demonstrasjon seg raskt stor. Demonstrantene samlet seg i hovedstadens viktigste veikryss. Etter en kort stund hadde over 1.000 samlet seg.

De hevet tre fingre i været, som er blitt et symbol på demokratikampen i Sørøst-Asia, ropte slagord mot militærkuppet og holdt opp plakater.

Søndag var over 10.000 ute i gatene og viste sin misnøye med kuppet. Demonstrantene krever at Aung San Suu Kyi og andre NLD-ledere blir sluppet fri.

De yrende demonstrasjonene er en påminner om den lange og blodige demokratikampen i Myanmar. Militæret hadde makten i mer enn fem tiår før de løsnet opp i 2012.

Blodig historie

Suu Kiy, som fikk fredsprisen da hun satt i husarrest, vant makten i et valgskred i 2015.

Under årene militærjuntaen styrte, ble det flere ganger slått hardt ned på demonstrasjoner. Opprøret i 1988 førte til flere tusen, kanskje hundretusener, drepte.

Så langt har det ikke kommet meldinger om sammenstøt under demonstrasjonene mot kuppet. Hærens soldater har overlatt håndteringen av disse til politiet.

Søndag fikk flere videoer fra Myawaddy, en by ved grensa til Thailand øst i landet, mye oppmerksomhet. De viste politiet som skjøt i lufta for å spre en forsamling.

Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd.