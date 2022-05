Politico: USAs høyesterett vil endre retten til abort

I utkastet publisert av Politico kommer det frem at den såkalte Roe mot Wade-dommen fra 1973, som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var «sjokkerende feil helt fra starten». Utkastet er skrevet av høyesterettsdommeren Samuel Alito.

I dokumentet kommer det fram at fem av ni høyesterettsdommere vil reversere dommen.

Utkastet er lekket i forbindelse med en pågående sak fra delstaten Mississippi som kan forby nesten all abort etter 15. svangerskapsuke.

Ifølge Politico mottok de det 98 sider lange utkastet fra en person som er kjent med høyesterett og utkastet.

Nyhetsbyrået AP skriver at de ikke kan bekrefte om utkastet er ekte. En talskvinne for høyesterett sa at retten ikke hadde noen kommentarer, skriver AP.

Alito ble utnevnt av den republikanske tidligere presidenten, George Bush. Han tiltrådte i stillingen som høyesterettsdommer i 2006.

Høyesterettsdommeren, Samuel Alito, har ifølge nettavisen Politico skrevet et utkast som kan innskrenke retten til abort i USA. Foto: Erin Schaff / AP

Flere vil innskrenke

En avgjørelse som reverserer Roe mot Wade vil gi amerikanske delstater mulighet til å bestemme egne abortlover.

Det vil si at delstater styrt av demokratene kan beholde lover som sikrer fri tilgang til abort.

26 delstater har signalisert at de vil innskrenke kvinners rett til abort, hvis høyesterett omgjør den snart femti år gamle dommen.

Flere delstater har allerede vedtatt restriksjoner i aborttilgangen.

Høyesteretten i USA har tidligere unnlatt å blokkere abortloven i Texas som trådde i kraft i september 2021 og forbyr abort etter sjette uke.

Torsdag vedtok også delstaten Oklahoma en lov som forbyr abort etter sjette uke, ifølge CNN.

Den endelige uttalelsen er ikke ventet før i slutten av juni eller i begynnelsen av juli. Politico presiserer likevel at en endelig avgjørelse kan endre seg fram til da.

En meningsmåling Pew gjennomførte i 2019 viser at 70 prosent av amerikanere ikke støtter en reversering av Roe mot Wade.

Sterke reaksjoner

Lekkasjen har skapt reaksjoner blant både republikanere og demokrater i USA.

Senatoren for delstaten Texas, Ted Cruz, har på Twitter uttalt at hvis rapporten er ekte, vil det «redde livet til millioner av uskyldige babyer».

Ordstyrer i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og demokratenes leder i Kongressen, Chuck Schumer har i en felles uttalelse kalt en eventuell avgjørelse om å reversere Roe mot Wade «en av de verste og mest skadelige avgjørelsene i moderne historie.»

Etter at nettavisen Politico publiserte saken, sier guvernør i New York, Kathy Hochul, at de vil garantere retten til selvbestemt abort i delstaten. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Natt til tirsdag samlet demonstranter seg utenfor høyesterettsbygningen i Washington DC.