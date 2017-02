Politico: Priebus og Spicer kan bli de neste ut

President Donald Trump har begynt å gi uttrykk for misnøye med sin pressetalsmann Sean Spicer. Det opplyser et titall personer som har snakket med Trump eller med Trumps nære stab, skriver Politico.

Svigersønn som etterfølger?

Presidenten har også begynt å fundere rundt framtiden for stabssjef Reince Priebus. Trumps rådgiver Kellyanne Conway og rådgiver Rick Darborn, samt lobbyisten David Urban, nevnes som mulig ny stabssjef. Gary Cohn, som er en av Trumps økonomiske rådgivere og som står nært Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner, er også et navn som nevnes som en Priebus-etterfølger.

Trump møtte denne helgen sin gamle venn Chris Ruddy, som er daglig leder for det konservative nettstedet Newsmax. Etter møtet stilte Ruddy opp på CNN. Der klaget han over Priebus og tok til orde for at Priebus må gå. Ruddy sier uttalelsene ble godt mottatt i Trump-administrasjonen.

Tett på Trump

Høytstående tjenestemenn uttaler at det ikke ligger an til umiddelbare endringer. Men Trump har trappet opp kontakten med folk han stoler på utenfor Det hvite hus og overfor dem gitt uttrykk for bekymring.

– Han stiller deg mange spørsmål bare når han er ulykkelig. Hvis man synes alt går bra, sier han bare hvor bra ting går, forteller en person i Trumps omgangskrets.

– Det kommer definitivt til å bli en endring innen utgangen av sommeren, om ikke før, legger han til.

Det hvite hus har ikke svart på Politicos forespørsler om kommentarer til saken.