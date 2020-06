Politibetjentar såra i skyting og knivangrep i New York

Ein politibetjent er stukken med kniv i nakken og to andre har fått skotskadar i hendene, ifølgje politiet.

Skytinga fann stad i eit forretningsområde i sentrum av Brooklyn like før midnatt, natt til torsdag.

Angrepa kom kort tid etter at portforbodet i New York tok til å gjelde klokka 20 onsdag kveld.

Det er ikkje stadfesta om angrepa på politibetjentane skjedde i samband med dei omfattande demonstrasjonane i byen.

Politiet tar hand om ein demonstrant i Brooklyn i natt. Foto: BRENDAN MCDERMID

Dei siste dagane har det vore store demonstrasjonar i New York og ei rekkje andre byar i protest mot den brutale pågripinga av George Floyd i Minneapolis.

I New York er minst 90 menneske arrestert i løpet av natta, ifølgje CNN. New York Times skriv at mange trassa portforbodet.

Nye demonstrasjoner i USA i natt Du trenger javascript for å se video.

Tusenvis i nye protestar i natt

Også i Los Angeles, Washington D.C. og fleire andre amerikanske byar samla tusenvis av demonstrantar seg til markeringar onsdag kveld og natt.

Dei fleste stadene gjekk det fredeleg for seg etter at siktinga mot politimannen som hadde nakkegrep på George Floyd, blei utvida til forsettleg drap. Dei tre andre politibetjentane som var til stades er også sikta i saka.

Demonstrantar i Washington D.C. ligg på bakken i protest mot drapet på George Floyd. Foto: Carolyn Kaster / Carolyn Kaster

Esper trassa Trump

Trump har bede guvernørane i delstatane sette inn nasjonalgarden mot valdelege opptøyar, men dei har avvist dette kravet.

Onsdag sa også forsvarsminister Mark Esper at han ikkje vil bruke hæren mot demonstrasjonar og opptøyar.