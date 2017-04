Politi brukte tåregass og vannkanoner mot politi i Brasil

De demonstrerende politimennene knuste glassdørene i kongressbygningen i hovedstaden Brasília før de ble drevet tilbake av kongressens eget spesialpoliti.

Kongresspolitiet måtte bruke både tåregass og vannkanoner for å drive sin demonstrerende kolleger på flukt.

Ifølge en uttalelse fra det brasilianske underhuset var det rundt 500 politimenn som ikke var i tjeneste, som prøvde å ta seg inn i kongressen.

Ingen skal være skadet i kampene mellom politi og politi, skriver Reuters. Ifølge Globo ble fem av de demonstrerende politimennene pågrepet.

Det var kaotiske scener utenfor kongressen i Brasília i natt. Foto: FABIO POZZEBOM / AFP

Kontroversiell pensjonsreform

Politifolkene demonstrerte mot et kontroversielt forslag til politireform som regjeringen til president Michel Terner har laget frem.

Den nye loven vil sette pensjonsalderen til 65 år, en kraftig økning i Brasil der gjennomsnittlig pensjonsalder for offentlig ansatte er 54 år.

Den lave pensjonsalderen er den viktigste grunnen til det store budsjettunderskuddet som Brasil har slitt med i årevis.

Politiet demonstrerte til tross for at regjeringen allerede hadde moderert forslaget og gått inn for at kvinner, lærere og politi kunne pensjonere seg ved 60 år.

Demonstrerende politi brant kister utenfor kongressen for å symbolisere de mange politifolkene som blir drept i Brasil hvert år. Foto: FABIO POZZEBOM / AFP

Flere konflikter med politiet

Nattens demonstrasjoner og opptøyer i Brasília er bare siste kapittel i brasiliansk politis kamp for bedre arbeidsbetingelser.

I delstaten Espírito Santo streiket politiet i flere dager i februar i år, noe som førte til at over 100 mennesker ble drept.

Før OL i Rio de Janeiro i fjor sommer, protesterte politiet mot manglende lønninger og manglende ressurser.

Da stilte demonstrerende politimenn opp på flyplassen og møtte tilreisende med et skilt der det sto «Velkommen til helvete. Politi og brannfolk får ikke lønn, de som kommer til Rio de Janeiro kommer ikke til å være trygge.»