Polio utryddet i Afrika etter tiår med hardt arbeid

Hele det afrikanske kontinentet skal nå være fritt for sykdommen polio, ifølge den Regionale Afrikanske Sertifiseringskomisjonen ARCC. Gruppen ble opprettet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det er nå fire år siden sist gang noen ble påvist smittet av viruset, som sist ble sett i den nordlige delen av Nigeria. Polio kan forårsake permanente lammelser, og i noen tilfeller død.

I tillegg til vill polio, som nå skal være utryddet i Afrika, finnes det imidlertid varianter av polio som stammer fra vaksinen.

– Afrika er nå fritt for vilt poliovirus, som er en av flere former. Det er en kjempeseier, men det er viktig å si at arbeidet ikke er ferdig enda, kommenterer generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken.

I 1996 var 75.000 barn smittet av polio på tvers av kontinentet, ifølge WHO. Det er ingen kur, men vaksinen gir livsvarig immunitet.

To menn, som ble smittet av polioviruset og fikk påfølgende lammelser spiller fotball i Abuja i Nigeria. Slike arrangement har vært svært viktige for å spre bevissthet rundt effektene av polioviruset. Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters

– En omfattende dugnad

Polio preget lenge store deler av verden, også Norge. Den første vaksinen mot sykdommen ble utviklet av Dr. Jonas Salk i 1955.

I store deler av verden med utviklingsutfordringer, for eksempel i Afrika, ble derimot veldig lite massevaksinasjon gjennomført, som førte til at sykdommen festet grepet.

I 1988 gikk flere, WHO, CDC, Rotary, Unicef og andre, sammen og satte seg som mål å utrydde polio. Siden da har antall registrerte tilfeller gått ned med 99 prosent, ifølge WHO.

Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge. Foto: UNICEF

Camilla Viken i Unicef sier at bistandsarbeid har vært svært viktig, men at denne utryddelsen ikke hadde vært mulig uten lokale aktører.

– Bistandsarbeidet har vært svært viktig, og dette hadde ikke vært mulig uten bistanden. Men det hadde heller ikke vært mulig uten samarbeidet med lokale myndigheter, lærere, foreldre og mange fler som har bidratt til å endre holdninger og få disse vaksinene ut. Det har vært en omfattende dugnad fra mange kanter, sier Viken.

Ifølge Det globale initiativet for utryddelse av polio, GPEI, har Norge direkte bidratt med 291 millioner amerikanske dollar. I 2019 ga Norge 578,5 millioner kroner til helse- og sosial sektor i Afrika, ifølge Norad.

Vaksineringen på det afrikanske kontinentet fikk også en ny giv da Sør-Afrikas president Nelson Mandela startet «Spark Polio ut av Afrika»-kampanjen i 1996.

Den mobiliserte flere millioner helsearbeidere, som gikk fra landsby til landsby for å utføre vaksinering.

– Vaksiner har blitt transportert blant annet på eselrygg og ved hjelp av egne beholdere som gjør at vaksinen holder seg, sier Viken, som understreker kreativiteten og innsatsen som utryddelsen av vill polio har innebåret.

De siste landene som var preget av polio, var også preget av krig og konflikt. Før Nigeria, der den nordlige delen er utsatt for islamistisk terror, var det også registrert tilfeller i Puntland i Somalia helt frem til 2014.

En helsearbeider gir en oral vaksine til et barn i en slum i Lahore i Pakistan. Foto: K.M. Chaudary / AP

– Veldig mye som fortsatt må gjøres

Polio finnes fortsatt i Afrika, i en form mutert fra vaksinen som kan smitte grupper med lav immunitet.

WHO har identifisert flere tilfeller smitte av denne formen for polio i 16 afrikanske land, deriblant Nigeria, Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikken, og Angola.

– Vi frykter at dette kan medføre en midlertidig stopp i vaksineringsarbeidet, fordi folk tror at viruset er helt borte, advarer Viken.

– Det er veldig mye som fortsatt må gjøres, sier hun.

I tillegg er den ville formen av viruset i spredning i Afghanistan og Pakistan, dog i liten grad. I 2017 var det til sammen registrert 22 smittetilfeller i de to landene.

Hvis polio blir utryddet i disse landene, vil det bli den tredje store infeksjonssykdommen som utryddes, etter kopper og kvegpest.