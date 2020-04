Midt i kampen mot viruset vil Lov og rettferdspartiet, PiS, at parlamentet skal vedta omstridte lovendringer. Strenge restriksjoner for å begrense virussmitte betyr også at protester og demonstrasjoner i praksis er forbudt.

Aktivister og menneskerettighetsorganisasjonen «Human Rights Watch» mener at regjeringspartiet utnytter situasjonen.

Tirsdag kunne demonstrantene bare gå ut i gatene i Polens storbyer to og to på grunn av koronareglene. Noen syklet rundt med protestbannere, andre brukte bil for å protestere.

– Å bruke bilhornet i 40 minutter uten stans tillot meg å få ute noe frustrasjon, sier en av demonstrantene, Joanna Kalinska, via sin mobiltelefon til AFPs reporter i Warszawa.

«Kvinner i streik» – står det på banneret. Når demonstrasjoner er forbudt, skjer protestene i Warszawa fra biler, med tuting i hornene for å vekke oppmerksomhet. Foto: WOJTEK RADWANSKI

Sykt foster, ingen abort

Det ene lovforslaget innebærer et forbudt mot å ta abort selv om det er påvist at fosteret er alvorlig skadet.

Abortloven i Polen tillater i dag kun abort etter voldtekt, dersom graviditeten er en fare for kvinnens liv eller det påvises alvorlige skader på fosteret. Nå kan det siste unntaket fra abortforbudet bli fjernet.

Endringene er ønsket av den katolske kirken. Lovforslaget er drevet fram av religiøse lobbygrupper.

Det ble forsøkt å endre abortloven også i 2016, men da ble forslaget trukket tilbake etter svært omfattende protester fra titusener av kvinner i mange av landets byer.

Mange polske kvinner reiser derfor utenlands for å få utført inngrepet.

Seksualundervisning kan bety fengsel

Det kan bli en maksimalstraff på fem års fengsel for å drive seksual- og samlivsorientering for barn og unge, dersom det andre lovforslaget blir vedtatt. I forslaget blir det sidestilt med pedofili.

Dermed kan foreldre, lærere og leger bli straffet dersom det blir oppdaget at de orienterer unge om seksualitet og samliv. Lederen av regjeringspartiet PiS, Jarosław Kaczyński, har karakterisert slik virksomhet som et angrep på familien.

Underhuset i det polske parlamentet, Sejmen, kommer trolig til å debattere lovforslagene onsdag. Det kan også bli en første avstemningsrunde over dem.

En mann kledd ut som katolsk prest i en demonstrasjon i fjor mot lovforslaget som kan gjøre det til en kriminell handling å drive seksualundervisning av barn og unge Foto: KACPER PEMPEL

Presidentvalg i koronaens tid

Også gjennomføringen av det planlagte presidentvalget 10. mai har vakt strid. Regjeringen ønsker å avholde valget, selv om Polen i likhet med andre europeiske land, står midt oppe i kampen mot koronaviruset.

Regjeringen mener det kan skje uten problemer ved at stemmene sendes i posten. Det argumenteres også med at man viser respekt for demokratiet når valget holdes til rett tid.

Seier i forrige presidentvalg i 24. mai 2015 til Andrzej Duda. Han ligger an til å få en ny femårsperiode. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Opposisjonen er helt uenig og mener at oppmerksomheten må være rettet mot å bekjempe koronaviruset. Valget kan utsettes, mener de.

Kampen mot koronaviruset har bidratt til at Polens ledere har styrket sin stilling i folket. Ferske meningsmålinger viser at president Andrzej Duda kan få mer enn 50 prosent av stemmene. I så fall slipper han en andre valgomgang 24. mai. Duda er en alliert av regjeringspartiet PiS,