Polen vedtok omstridt lov trass i advarsler fra EU

Den kontroversielle loven strammer grepet om domstolene og skaper bekymring i EU.

Loven gir den polske regjeringen mulighet til å straffe dommere hvis deres avgjørelser strider med regjeringens ønsker om reformer og lovgivning.

Ifølge det regjerende konservative partiet er loven nødvendig for å unngå et juridisk kaos. Opposisjonen kaller loven en trussel mot rettssikkerheten.

Loven ble vedtatt med 233 mot 205 stemmer, mens tusener protesterte utenfor nasjonalforsamlingen og over 100 andre polske byer.

Demonstranter protesterte foran nasjonalforsamlingen i Warszawa fredag. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP/NTB Scanpix

EU advarte

Vedtaket kom få timer etter at EU-kommisjonen hadde oppfordret Polen til å droppe lovforslaget inntil internasjonale eksperter hadde vurdert den.

Lovforslaget er fremsatt på ganske kort tid av det regjerende, høyreorienterte partiet Lov og Rettferdighet (PiS).

Lovforslaget kom som svar på avgjørelser fra EU-domstolen og polsk høyesterett, som begge har uttalt seg kritisk til flere juridiske reformer som det konservative partiet står bak.

Polens justisminister Zbigniew Ziobro sa torsdag at lovforslaget «beskytter demokratiets lover mot kaos, anarki og ulovligheter».

Loven må vedtas i Senatet før den trer i kraft.

Strammer grepet

Siden Lov og Rettferdighetspartiet kom til makten i 2015 har partiet strammet sitt grep om landets rettssystem.

EU har tidligere uttrykt bekymring for de polske domstolenes uavhengighet. Samtidig har EU anklaget Polen for å politisere domstolene. Kort før parlament vedtok loven, uttrykte FNs høykommissær for Menneskerettigheter (OHCHR) bekymring på Twitter.

– Vi er bekymret for lovforslaget som risikerer at domstolenes uavhengighet settes over styr. Vi oppfordrer regjeringen til å overveie lovens konsekvenser for rettssikkerheten.

Kan bli kastet ut av EU

Men det er ikke bare utenlands at kritikken kommer.

Også Polens høyesterett har advart mot lovforslaget. Retten mener loven «høyst sannsynlig» vil medføre at Polen blir straffet av EU for ikke å leve opp til EUs rettsstatsprinsipper.

Konsekvensen kan bli Polen blir kastet ut av EU, lød advarselen fra Høyesterett.