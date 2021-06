– Jeg har aldri svindlet noen, sier den polske menneskerettsaktivisten Rafał Gaweł til NRK.

For to år siden flyktet han fra Polen, hvor han er dømt for å underslå penger som er blitt gitt til menneskerettsorganisasjonen han driver.

Denne våren har flere av dem han er dømt for å ha svindlet, fortalt sin historie i polske og tyske medier.

MENER HAN ER USKYLDIG: – Jeg har aldri svindlet noen, sier Rafał Gaweł til NRK. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Norske myndigheter tror på Gawels historie og ga ham høsten 2020 asyl i Norge. Siden da har navnet hans blitt registrert i den Europeiske Arrestordren, som gir europeiske land plikt til å arrestere ham.

Polen har siden november 2019 krevd å få Gawel utlevert fra Norge. Justisdepartementet vil ikke kommentere utleveringssaken, og viser til den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, som forplikter landene til å beskytte menneskerettighetene.

OPPKONSTRUERT: Utlendingsnemnda kom til at dommen mot Gawel er felt er oppkonstruert. Foto: UNE

Utlendingsnemnda (UNE) begrunner vedtaket fra i fjor med at de mener rettssaken mot Gawel i Polen er oppdiktet.

– Nemnda kom til at dommen mot Gawel er oppkonstruert. Bakgrunnen for dommen er Gawels uønskede handlinger ovenfor myndighetene, sier Marianne Granlund, avdelingsleder i UNE.

– Dersom han blir returnert til Polen risikerer han å bli utsatt for forfølgelse, derfor ga vi ham asyl i Norge, sier Granlund.

Kontroversielle domstolsreformer

Etter at Lov og rettferdighetspartiet (PiS) kom til makten i Polen i 2015, har domstolene i landet gjennomgått kontroversielle reformer.

DEMONSTRASJONER OG KRITIKK: Politisering av domstolene har ført til demonstrasjoner i Polen og sterk kritikk fra Europakommisjonen. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Dommere som har satt seg imot dette har i mange tilfeller mistet jobben. Det har blitt opprettet et nasjonalt disiplinærråd for dommere bestående av mennesker utnevnt av regjeringen. Dette har møtt sterk kritikk fra EU.

– Påtalemakten er politisk styrt, politikere kan i stor grad bestemme om det skal tas ut tiltale, sier jusprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitet i Bergen.

MOT UTLEVERING: – Norge bør ikke utlevere noen til Polen, uansett hva polske domstoler og polske myndigheter hevder at de skal ha gjort, sier jusprofessor Eirik Holmøyvik. Foto: Kim E. Andreassen / UiB

– Norge bør ikke utlevere noen til Polen, fordi landet ikke kan garantere for en uavhengig rettsprosess, mener Holmøyvik.

Les også: Mener polsk domsavgjørelse kan true Europas fremtid

Hyllet og kritisert

Rafał Gaweł er en kjent skikkelse i Polen. I liberale miljøer er han blitt hyllet fordi han i mange år har arbeidet for å avdekke rasisme, fascisme og homofobi i polsk offentlighet.

Arbeidet hans har derimot møtt kritikk fra konservative og nasjonalistiske miljøer. Senteret han jobber for har vært utsatt for hærverk og det har blitt demonstrert mot ham. Gaweł har også mottatt dødstrusler, både skriftlig og muntlig.

DØDSTRUSLER: «Den som kjemper med sverd vil bli drept av sverd – Gawel». Rafal Gawel opplever dette banneret på en fotballstadion i Polen som en trussel. Foto: privat

Gaweł driver et senter som overvåker rasisme, antisemittisme og homofobi i Polen, Senter for Monitorering av Rasistisk og Xenofobisk Oppførsel. Alt fra nazisymboler på bygninger til rasistiske uttalelser av politikere blir filmet og vist frem på senterets nettside. Senteret anmelder også rasistiske og homofobe handlinger til politiet.

Helt siden senteret ble grunnlagt har politiet i byen Bialystok henlagt de fleste av sakene som senteret har anmeldt.

«Hakekors er et lykkesymbol»

Mest kjent er en sak fra 2013 der politiet lot være å etterforske at hakekors ble malt på flere vegger i byen. Påtalemyndigheten som henla saken ble sitert i polske medier på at «hakekors er et symbol på lykke i asiatisk kultur».

HÆRVERK: Senteret som Gawel driver, overvåker fasisme i Polen. Her har inngangsdøren til senteret blitt tagget ned. Foto: privat

Saken ble omtalt i polske riksmedier. Politiets arbeid møtte mye kritikk og det endte med at en av byens politisjefer måtte gå.

– Dette var starten på alle mine problemer. Påtalemyndigheten i Bialystok prøvde å hevne seg på meg, de prøvde å finne noe de kunne ta meg på, sier Gaweł til NRK.

Tiltalt for bedrageri og underslag

Rettsprosessen mot Gaweł begynte i Polen i 2014, året før Lov og rettferdighetspartiet fikk regjeringsmakt. Han ble tiltalt for bedrageri og underslag gjennom flere år, både fra stiftelser og privatpersoner.

I tillegg til menneskerettssenteret drev Gaweł også et teater som satte opp samfunnskritiske forestillinger. Både teateret og senteret får økonomisk støtte fra polske og internasjonale stiftelser. I tillegg får de inn penger via innsamlingsaksjoner på Facebook.

– En stor del av midlene som vi har gitt til dette senteret, har rett og slett blitt underslått, sa Ewa Kulik-Bielińska, lederen for Batory-stiftelsen, til den polske avisen Gazeta Wyborcza nylig.

HØYREEKSTREME: Rafał Gaweł hevder han er dømt fordi han har kjempet mot høyreekstremisme i Polen. Foto: Agencja Gazeta / Reuters

NRK har vært i kontakt med Batory-stiftelsen. De forteller at pengene de ga til Gawełs virksomhet ikke ble brukt på det som var avtalt, og at stiftelsen krevde å få pengene tilbakebetalt.

Parallelt med teateret og senteret driver Gaweł også i et handelsfirma som blant annet selger medisiner og middel mot fotsopp. Han er dømt for å ha overført midler han har fått til sitt arbeid mot rasisme, til dette medisinfirmaet.

Europeisk domstol avviste saken

Gaweł anket dommen han fikk to ganger. Han ble kjent skyldig begge gangene, og endte opp med en dom på to års fengsel i mars 2019. Gaweł sendte saken til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, som avviste den. Også Helsingforskomiteen, som bistår menneskerettsaktivister, sa nei til å hjelpe Gaweł i rettssaken.

I 2019 sa den polske viseutenriksministeren Szymon Szynkowski vel Sęk at Polen ville kreve å få Gawel utlevert fra Norge som følge av dommen.

Regionaldomstolen i Bialystok skriver i en e-post til NRK at de «fortsatt venter på svar fra Norge på det polske utleveringskravet fra november 2019».

Se intervju med Gaweł i Urix

Tror ikke dommerne var partiske

– Rafał Gaweł bruker sitt viktige arbeid mot rasisme som beskyttelse mot straffeforfølgelse, sier Łukasz Bojarski.

Han er jurist og skriver doktorgrad om polske domstoler ved Universitetet i Oslo.

KRITISERER: – Rafał Gaweł bruker sitt viktige arbeid for å gjøre seg immun mot straff, sier Łukasz Bojarski. Foto: UIO

– Det er ingen grunn til å tro til at dommerne i hans sak var partiske, mener Bojarski.

Han påpeker at dommen ble anket to ganger, helt opp til Høyesterett.

– Dommerne hadde ingen forbindelser til regjeringspartiet. De fikk jobben lenge før regjeringsskiftet, sier den polske juristen.

Bojarski legger til at hvis dommerne hadde hatt politiske bånd til regjeringen, ville han vært «den første til å protestere».

PLIKT: – Vi har en plikt til ikke å gi asyl til folk som har begått forbrytelser, sier Cecilia Bailliet, jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitet i Oslo

– Vi har en plikt til ikke å gi asyl til folk som har begått forbrytelser. Vi kan enten utlevere dem til hjemlandet eller straffeforfølge dem her i Norge, sier jusprofessor Cecilia Bailliet ved Universitetet i Oslo.

Hun legger til at vi ikke kan sende folk tilbake til land hvor de kan bli utsatt for tortur eller andre menneskerettsbrudd.

Rafał Gaweł mener det ikke er trygt for ham i Polen.

– Hvis jeg blir utlevert til Polen venter det meg minst 25 års fengsel, jeg kommer aldri til å bli sluppet ut, sier han.