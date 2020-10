Polakker raser mot strengere abortlov

– Det er synd hvis jeg blir smittet av koronaviruset, men vi har ikke noe valg. Noen tok denne muligheten bort fra oss mot vår vilje, sier Emilia Gwiazda til Reuters.

På tross av koronarestriksjoner samlet demonstranter seg i minst fem byer i Polen fredag kveld.

Bakgrunnen for protestene er at Polens grunnlovsdomstol har lagt ned er forbudt mot abort på grunn av alvorlige misdannelser på fosteret. Dette har frem til nå vært den mest vanlige begrunnelsen for abort i Polen.

Kjennelsen innebærer i praksis at abort nærmest blir forbudt i landet. Abort tillates kun hvis kvinnen er utsatt for incest, voldtekt eller hvis det er fare for at den gravide mister livet.

Mange møtte opp i protest i byen Poznan. Foto: AGENCJA GAZETA / Reuters

Politi i opprørsutstyr

– Kvinner blir ikke respektert i dette landet. Ingen hører på oss, sier en kvinne ved navn Magda til TV-kanalen TVN. Hun var en av flere demonstranter i byen Gdynia.

Flere av demonstrantene samlet seg utenfor huset til politikeren Jaroslaw Kaczynskis hjem i Warszawa. Han leder det konservative partiet Prawo i Sprawiedliwość (Pis), som har styrt landet de fem siste åra.

Demonstrantene bar plakater med påskriften: «Du har blod på hendene». De ble møtt av politi i opprørsutstyr.

Et stort flertall av den polske befolkningen er katolikker, og landet hadde i utgangspunktet en av Europas strengeste abortlover.

Grunnlovsdomstolens avgjørelse kom etter at flere høyreorienterte folkevalgte har tatt til orde for ytterligere innstramminger i abortlovgivningen. De mener at åpningen for å abortere fostre med skader er grunnlovsstridig.

Denne kvinnen bar plakat med påskriften «min kropp, mitt valg». Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Strenge koronaregler fra lørdag

Polen er et av landene i Europa hvor koronasmitten nå skyter i været. Fredag brøt landet en ny rekord med mer enn 13.600 nye registrert smittede på ett døgn.

Fra lørdag innføres strenge koronarestriksjoner i hele landet de neste to ukene.

Tiltakene innebærer blant annet at innbyggerne må bruke munnbind når beveger seg utendørs. Polakkene kan ikke samle flere enn fem personer, med noen unntak.

Alle barn i grunnskolene må ha fjernundervisning. Restauranter kan kun tilby take away de neste to ukene. Personer over 70 år er bedt om å holde seg hjemme.