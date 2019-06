Polakk fyllekjørte med sovjetisk tanks

For noen år siden kjøpte den 49 år gamle polske mannen en 36 tonn tung sovjetisk T-55 tanks da det polske forsvaret solgte unna overskuddsmateriell.

I forrige uke drakk mannen seg full, og bestemte seg for å teste doningen. Han klatret opp i tanksen, satte seg bak spakene og ga gass.

Rundt klokken 21.30 på kvelden skal 49-åringen, ifølge polsk politi, ha fyllekjørt gjennom sentrum av byen Pajecno. Politiet fikk hurtig stoppet promillekjøringen, og mannen ble arrestert.

– Jeg tok sjansen på å realisere en barndomsdrøm, skal mannen ha sagt til politiet ifølge det danske Ekstra Bladet.

Ifølge Dagbladet risikerer 49-åringen åtte års fengsel for å ha satt omgivelsene i stor fare.

Etter at mannen var arrestert, måtte tanksen stå natten over i påvente av at en pensjonert tankfører kunne kjøre den vekk.