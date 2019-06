Plattform har lekket opptil 17.000 liter olje hver dag i 14 år

I 2004 sank en oljeplattform utenfor kysten av Louisiana under en orkan.

Siden den gang har det sivet ut olje.

En ny rapport viser at det har sivet ut langt mer olje enn det selskapet som eide plattformen har hevdet den gjorde, ifølge New York Times.

108 fat daglig

9 til 15 liter olje daglig. Det er mengden Taylor Energy, som eide plattformen, hevder den har sluppet ut daglig.

Den nye rapporten fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og universitetet i Florida viser noe ganske annet.

Ved å bruke en ny metode for å analysere gass- og oljebobler i vannet, samt sonar, har vitenskapsfolkene bak rapporten funnet ut at opp mot 17.034 liter, eller 108 fat, olje har lekket hver dag siden orkanen i 2004, skriver New York Times.

Eksplosjonen på plattformen Deepwater Horizon i 2010 skal ha sluppet ut over 4,9 millioner fat olje. Foto: Gerald Herbert / AP

Langt fra verste oljekatastrofen i Mexicogolfen

Likevel er de siste 14 års utslipp fra plattformen langt mindre enn det verste oljeutslippet i Mexicogolfen.

Det fant sted i 2010 da det var en eksplosjon på plattformen Deepwater Horizon, melder New York Times.

11 mennesker døde, og hele 4,9 millioner fat olje slapp ut i havet.

Om en legger til grunn at de antatte 108 fatene med olje har lekket konstant, og daglig, i 14 år betyr det at 551.880 fat olje har lekket ut fra plattformen siden 2004, noe som er betraktelig mindre enn Deepwater Horizon.

Ifølge Store norske leksikon tilsvarer et fat olje 158,99 liter.