Pizza er toast og biff er salat – kuberegelen for matretter løser problemene

Det er twitterkontoen Phosphatid som kom med det som har blitt beskrevet som en helt genial løsning. Det handler ikke om en løsning på verdens matvareproblemer, men et mulig sluttpunkt på lange, meningsløse diskusjoner om hvordan forskjellige matretter skal defineres.

Krangelen som kanskje har vart lengst, er om pølse i brød egentlig er en sandwich.

Den mulige løsningen, Kuberegelen, er også beskrevet som Den store forente teori om identifisering av mat. Den er kort fortalt basert på hvor stivelsen er plassert i en matrett.

Julaften spiser vi salat

Ut fra kuberegelen, er det lett å se at nesten alt vi nordmenn spiser 24. desember er salat. Stivelsen, det vi si poteter i dette tilfellet, er spredd inne i selve retten. Det betyr at det er en salat. Dersom du også spiser suppe, eller riskrem, så er det en våt salat, skriver Washington Post.

AKKURAT SOM PØLSE I BRØD: Kuberegelen dikterer at alle retter som har stivelse på tre kanter er en taco. Foto: Joshua Blanchard / AFP

Pølse i brød? Det er helt klart ikke en sandwich. Det er en taco. Stivelsen, det vil si pølsebrødet, er plassert på tre sider av kjøttet.

– Ikke kast bort tiden

TV-kokk Lars Barman mener det hele er bortkastet tid.

– Regelen er morsom, men nå rett før jul er folk alt for travle til å bli brydd med slikt, sier Barman. Han legger til at dette må være et utslag av at journalister har for lite å gjøre.

BARE TULL: TV-kokk mener definisjonen ikke er nyttige for folk, og at den kaster bort tid. Foto: Helge Semb / NRK

Han mener dette smaker av elementer fra Examen philosophicum som studenter tar ved universitetet. Der blir det grundig drøftet hva definisjoner egentlig definerer.

– Du kan definere ting til det absurde, ingen av disse definisjonene virket fornuftig, sier Barman.

– Men kan det være nyttig for mange at biff egentlig er salat?

– Det har jeg ingen kommentar til.

MYE GOD SALAT: Både ribbe og pinnekjøtt er salat. Kokt torsk med poteter er også salat. Pizza er en sandwich. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

De vanskelige rettene

En pai med deig på toppen er en calzone. Matretten er helt dekt av stivelse. Pai uten deig på toppen blir det som amerikanerne kaller en «Bread Basket», som er salat, men også egentlig ikke.

– Serverer du et stykke av paien, så blir det en taco, fordi det har stivelse på tre sider, forklarer Phosphatid, som egentlig heter Brandon, til Washington Post.

Sushi er en egen kategori. Kuberegelen har det som standardretten med stivelse på fire sider. I dette tilfellet dreier det seg om maki sushi. Nigri sushi er ikke sushi, det er toast.