Piloter suspendert etter slåsskamp i cockpit under flyvning

Det var under en flytur mellom Genève og Paris i juni at kapteinen og andrepiloten havnet i tottene på hverandre.

Konflikten skal ha startet ved at andrepiloten nektet å følge en ordre.

Slag og kast

En av pilotene skal ha slått eller klasket til den andre, ifølge en av pilotene. De to havnet deretter i et basketak der de holdt hverandre i kragene. Til slutt skal en av dem ha kastet en slags koffert i ansiktet på den andre.

Kabinpersonale skal ha hørt lyder og kommet til for å stoppe situasjonen, som altså skjedde like etter take off.

Situasjonen skal allerede ha roet seg noe ned før kabinpersonalet kom inn. For å unngå at slåsskampen fortsatte satt en fra mannskapet i cockpiten bak de to pilotene resten av flyturen og skrev en rapport.

Et Air France på Orly flyplass, sør for Paris. Flyet er ikke det samme som flyet pilotene barket sammen i. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

En talsperson fra flyselskapet skal ha bekreftet opplysningene La Tribune sitter med. Talskvinnen legger til at pilotene kan vente en reaksjon fra ledelsen etter deres «totalt upassende oppførsel».

Flyet er av typen Airbus A320, som kan ta opptil 186 passasjerer.

Det franske luftfartstilsynet ble ikke ble varslet om hendelsen fordi det ikke fikk konsekvenser for flyturen.

Drivstofflekkasje ved annen flyvning

Den oppsiktsvekkende hendelsen blir kjent samme uke som det franske luftfartstilsynet BEA kom med en rapport angående en annen Air France-flyvning, i desember 2020.

Mannskapet om bord på en Airbus A330 på vei fra Brazzaville i Kongo til Paris oppdaget plutselig at det manglet 1,4 tonn drivstoff.

Flyet befant seg da over Tsjad, og mannskapet startet nødprosedyrer for blant annet å unngå brann om bord. Motoren på den siden en mistenkte lekkasje ble skrudd av.

Kapteinen landet flyet trygt på N'Djamena flyplass i Tsjad, 1 time og 47 minutter etter at lekkasjen ble oppdaget. Tapet av drivstoff ble estimert til rundt 5,7 tonn da flyet parkerte på flyplassen, inkludert 5,3 tonn under flyging.